Elevkoordinator till Augustenborgsskolan
2026-03-27
Ref: 20260701 Publiceringsdatum2026-03-27Dina arbetsuppgifter
Augustenborgsskolan söker nu två engagerade och strukturerade elevkoordinator för en utökning av verksamheten på mellanstadiet och på högstadiet. Som elevkoordinator hos oss blir du en central del av vårt dagliga arbete med att skapa en trygg och stimulerande skolmiljö för våra elever. Du kommer att ingå i ett nära samarbete med stadiets elevkoordinatorer och kurator, där ni tillsammans utgör ett viktigt team för både elever och personal. Arbetsuppgifter Uppdraget innebär ett ansvar med både operativa och administrativa uppgifter.
Du arbetar aktivt med läroplanens värdegrundsuppdrag genom vårt värdegrundsarbete "Augustenborgarna", där målet är att stärka gemenskapen och främja en god lärandemiljö. I din roll ingår att vara en närvarande vuxen i skolans gemensamma utrymmen under hela skoldagen samt att planera och leda rastaktiviteter. Vidare innefattar tjänsten att ansvara för arbete med närvaro och kränkningar. Du förväntas stödja och motivera elever på både individ- och gruppnivå samt fungera som en länk mellan skolan och hemmet i kontakten med vårdnadshavare. I arbetet ingår även att förebygga och hantera konflikter samt att vid behov bistå i utredningar av kränkningsärenden. Genom ett lågaffektivt bemötande och en naturlig auktoritet verkar du för att upprätthålla skolans regler samtidigt som du bygger förtroendefulla relationer med elevernaKvalifikationer
För denna tjänst krävs en adekvat högskoleexamen inom exempelvis pedagogik, hälsa eller beteendevetenskap, omfattande minst 180 hp. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med barn i åldern 9-16 år, gärna inom grundskolan. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som elevkoordinator eller motsvarande uppdrag, samt om du tidigare utfört och ansvarat för närvarofrämjande arbete utifrån Frånvarotrappan och Skola24.
För att kunna utföra uppdraget väl krävs att du är skicklig på att skapa och bibehålla goda och trygga relationer. Vidare krävs god förmåga i dokumentation, samarbete och att arbeta strukturerat. För oss är det viktigt att du är initiativtagande, flexibel och har auktoritet, men också ett lågaffektivt förhållningssätt. Du är trygg i dig själv, har en god självinsikt samt delar Malmö stads värdegrund.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Augustenborgsskolan är en F-9-skola i Malmös södra innerstad med ca 700 elever. Vi är en mångkulturell skola med elever och personal från alla världens hörn. Här finns nyfikna elever med stor lust att lära. På vår skola arbetar vi i arbetslag tillsammans med kompetenta och drivna kollegor. Du får en verksamhetsnära skolledning som förväntar sig att du tar ansvar för din egen, dina kollegors och hela skolans utvecklingsarbete. Vi arbetar tillsammans och samarbete är en nyckelkompetens på vår skola. Skolan har strukturer för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Vi arbetar med att utveckla genrepedagogiken och värdegrundsarbetet på hela skolan.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 1
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på https://polisen.se/tjanster-tillstand/blanketter/.
Blanketten finns i kategorin Belastningsregistret och heter Skola, förskola eller barnomsorg - Belastningsregistret.
Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta nedan nämnda kontaktpersoner.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad
