Elevassistent till Vallaskolan
2026-05-04
Östersund är upplevelsemetropolen i hjärtat av naturen, med fjäll runt knuten och evenemang i världsklass. Här varvas aktivt friluftsliv med utvecklande arbetsliv, det är nära till jobb, vänner och skola. Men Östersund är också den expansiva universitetsstaden, där forskning och näringsliv utvecklas tillsammans, samtidigt som nya stadsdelar uppstår och utbuden breddas. Östersund är spännande nu, och du är välkommen att växa med oss.
Vallaskolan är en F-9 skola på Frösön med ca 574 elever. Skolan ligger vackert belägen på Frösön med storslagen utsikt mot fjällvärlden. Vår gemensamma målsättning är att alla våra elever ska lämna Vallaskolan med goda kunskaper och en stor tilltro till sig själv och sina egna förmågor.
Vi har stort fokus på lärande och utveckling för såväl elever som personal. Vi arbetar med noggrann uppföljning och utvärdering för att utveckla skolan utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Våra nuvarande mål är kunskap, trygghet och trivsel och vi arbetar med att utveckla vår undervisning genom kollegialt lärande.
På vår skola omges du av kollegor som är professionella och engagerade där vi också har höga förväntningar på varandra. Ett gott samarbetsklimat kännetecknar Vallaskolan.
Vi trivs tillsammans!
Visstidsanställning under läsåret 2026/2027.
Tjänsten är på 80 - 100% (om tjänsten kan fyllas ut med andra arbetsuppgifter kan tjänsten bli en heltidstjänst)
Tillträde: 11/8-2026 - 16/6-2027

Dina arbetsuppgifter
Vara ett stöd för elev med neuropsykriatiska funktionsnedsättningar.
Finnas tillgänglig för eleven under hela skoldagen.
Lotsa, guida och stötta eleven i olika situationerna i skolvardagen.
Samarbeta med specialpedagog och speciallärare i att utforma och genomföra skolarbetet på ett anpassat sätt.
Vara länken till undervisande lärare.
Arbeta med att upprätthålla en god kontakt och kommunikation med hemmet.KvalifikationerKvalifikationer
Utbildad elevassistent
God svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av arbete med elever med neuropsykriatiska funktionsnedsättningar.
Vi söker dig!
Som är lyhörd för elevens behov, tydlig, stabil och respektfull. Du är flexibel och initiativtagande och kan snabbt hantera situationer som kan uppstå i en skolmiljö. Med din personliga mognad, pedagogiska insikt arbetar du på ett strukturerat sätt. Du har god social kompetens och arbetar för goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Önevägen 147 (visa karta
)
832 53 FRÖSÖN Kontakt
Biträdande Rektor
Maria Landquist maria.landqvist@ostersund.se 072-588 31 94 Jobbnummer
9888141