Elevassistent till Ljungenskolan i Kävlinge kommun
2025-12-12
Publiceringsdatum2025-12-12Om tjänsten
Som elevassistent arbetar du som resurs i samarbete med ansvariga pedagoger i klassen.
Tillsammans med dina kollegor planerar, samverkar och utvecklar du skolvardagen och arbetsmetoder för ett lustfyllt lärande och en hög måluppfyllelse.
Du förväntas bidra till att skapa en trygg och god lärmiljö och vara ett stöd i klassrummet. Arbete sker både enskilt och tillsammans med ditt arbetslag.
Är du den vi söker?
Vi ser att du har erfarenhet av pedagogiskt arbete och arbete med barn med behov av särskilt stöd är meriterande.
I ditt arbete har du tydligt elevfokus, är närvarande och ser möjligheter snarare än hinder. Du tar hänsyn till enskilda elevers individuella förutsättningar och får dem att växa. Du är ansvarsfull, van vid att sätta tydliga gränser och tycker det är viktigt att ha en bra relation till barn, vårdnadshavare och kollegor. Vi ser också att du är positiv och att du har stor förmåga att samarbeta och kommunicera i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om anställningen
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Utdraget vi efterfrågar är "Skola eller förskola" och du behöver själv begära ut utdraget som du hittar på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten. Det snabbaste sättet för att få sitt utdrag är att använda e-tjänsten och beställa det online med BankId.
Ljungenskolan är en F-6-skola med tillhörande fritidshem i Furulund. Skolan har vackra omgivningar med närhet till skog och å och rika möjligheter till stimulerande uteverksamhet. Tillsammans med Lackalänga skola bildar vi Furulunds rektorsområde. Skolorna har ett nära samarbete och vi värdesätter det kollegiala lärandet. Tillsammans bidrar vi till att våra elever utvecklar sina förmågor i en trygg och stimulerande lärmiljö. Vi har hög legitimationstäthet och ett gemensamt driv att fortsätta utveckla våra skolor. Utvärderingar visar att våra elever trivs i mycket hög utsträckning och skolan visar varje år mycket goda resultat med hög måluppfyllelse.
Att förbättra kvalitén genom uppföljning, utvärdering och utveckling är grundläggande för oss. Det gör vi genom att kontinuerligt säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet. Vårt arbete utgår från ett kollegialt lärande och en delakultur där vi regelbundet träffar kollegor för att säkerställa en god kvalitativ undervisning med eleven i fokus.
Vi bryr oss!
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.
Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb. Ersättning

Måndslön
Måndslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/247". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kävlinge kommun
(org.nr 212000-1058) Arbetsplats
Sektor Utbildning, Skola, Ljungenskolan Kontakt
Malin Petersson 046-739941 Jobbnummer
9642012