Elevassistent till Ingridskolan
2026-01-07
Vill du arbeta i en lugn miljö med få elever och en tydlig pedagogisk vision som prioriterar trivsel och god lärmiljö?
Vi söker dig som
Tycker det är riktigt roligt att arbeta med barn och ungdomar och har mycket goda kunskaper från gymnasiet.
har goda ämneskunskaper från gymnasiet. Speciellt gällande de naturvetenskapliga ämnena (matematik, biologi, kemi, fysik)
har data, idrott, musik, matematiskt eller estetiskt intresse
har ett ödmjukt förhållningssätt
har värme och engagemang
trivs att arbeta i team
har förmåga att skapa, bygga goda relationer
är flexibel och pedagogisk
är lösningsinriktad
vill vara med och fortsätta att utveckla vår verksamhet
Som elevassistent på Ingridskolan är din uppgift att hjälpa våra elever både socialt och kunskapsmässigt i deras olika ämnen. Du kommer att arbeta med att få eleverna att känna sig glada och trygga men även med att få deras skolarbete att gå framåt.
För att kunna hjälpa våra elever i skolarbetet krävs det att du har mycket goda kunskaper från gymnasiet.
Du kommer att arbeta i ett litet team bestående av en ansvarig lärare och en elevassistent. Tillsammans ansvarar ni för en mindre grupp/klass. I arbetsuppgifterna som elevassistent ingår även arbete på Ingridskolans fritidsverksamhet som startar när skoldagen är slut.
Information om skolan
Ingridskolan är en liten grund- och gymnasieskola främst anpassad för elever med Autism spektrum disorder (ASD) men är öppen för alla. Skolan är belägen i Bergshamra, Solna.
Skolan arbetar utifrån TEACCH-pedagogiken där varje grupp/klass har en lärare och en till två elevassistenter.
Ingridskolan är en arbetsplats med goda möjligheter till pedagogiska utmaningar och utveckling med syfte att skapa goda lär- och fritidsmiljöer för barn och ungdomar inom ASD. För att möjliggöra detta får personalen kontinuerlig handledning av en psykolog/pedagog samt fortbildning inom ASD.
Ingridskolan erbjuder en skolmiljö som präglas av lugn och ro där du får stor frihet och tid till att arbeta individuellt med varje elev.
Läs mer på vår hemsida:www.ingridskolan.se
Varmt välkommen att söka tjänsten genom att mejla ditt Cv samt ett personligt brev till rekrytering@ingridskolan.se
Skriv elevassistent - i ämesraden.
Intervjuer kommer att ske löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut.
Tillträde efter överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: rekrytering@ingridskolan.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb.
Ingridskolan AB http://www.ingridskolan.se
Ingridskolan
