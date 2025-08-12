Elevassistent till Bergaskolan
2025-08-12
Nu söker vi dig som vill vara en del av oss på Bergaskolan och som vill arbeta i det viktiga uppdraget som elevassistent! Som elevassistent hos oss arbetar man i ett nära samarbete med ansvarig grundskollärare. Du arbetar med en eller flera elever i en klass som behöver extra stöd för att kunna följa med i undervisningen i skolan såväl som på fritids. Det kan handla om att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och/eller olika typer av funktionsnedsättningar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter handlar därför om att hjälpa eleven att följa med i undervisningen och hjälpa eleven med att finna ro i sina studier och på fritidshemmet. Utöver det kan dina arbetsuppgifter också bestå av att hjälpa eleverna träna på olika vardagsuppgifter, vara ett stöd för eleven/eleverna på raster, i omklädningsrum, på utflykter och i fritidshemmet. Kvalifikationer
Du som söker har en avslutad gymnasieutbildning. Är den från barn- och fritidsprogrammet ser vi det som meriterande. Vi ser gärna att du har en god kunskap om skolans läroplan och andra dokument som styr skolans verksamhet. Vi ser också att du har kunskaper om hur olika funktionsnedsättningar påverkar elevens lärande och hur man på bästa sätt kompenserar för dessa samt har du erfarenhet av arbete med elever med NPF är det meriterande. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Bergaskolan är en skola med alla de lokaler som behövs i en F till 9-skola. Här finns en stor, ljus matsal, hemkunskapssalar, särskild NO-byggnad och ett bibliotek där eleverna har tillgång till kunnig personal, tidningar, tidskrifter och såväl nya som gamla skönlitterära böcker samt faktaböcker inom olika ämnen. Bergaskolan har en aula med scen och plats för 150 personer. Vi har all vår idrott i Limhamns sporthall. Bergaskolan är belägen på Limhamn, med närhet till centrum, grönområden och havet. Bergaskolan är en skola med målmedvetna och studiemotiverade elever, vilket visar sig i de goda resultat som de når. Skolan har en stabil och kunnig lärarkår som vet värdet av att ställa krav och att ha höga förväntningar.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Visstid/vikariat till och med 2025-12-19
Omfattning: 75%
Antal tjänster: 1
Tillträde: SnarastÖvrig information
