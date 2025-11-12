Elevassistent till Anpassad gymnasieskola
2025-11-12
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Publiceringsdatum2025-11-12

Vi söker en engagerad elevassistent till vår anpassade gymnasieskola!
Vi söker en engagerad elevassistent till vår anpassade gymnasieskola!
Vill du göra skillnad varje dag? Är du trygg, lyhörd och har ett genuint intresse för att arbeta med ungdomar med olika funktionsvariationer? Då kan du vara den vi söker!
Som elevassistent hos oss arbetar du både under skoltid i klassrummet och på korttidstillsynen (LSS-fritids) som bedrivs i skolans lokaler före och efter skoldagen.
Du är en viktig del av elevernas vardag och bidrar till att skapa en trygg, stimulerande och inkluderande miljö.
Sedan förra läsåret driver även skolan ett café där våra elever är delaktiga i verksamheten med elevassistenter. Caféet är en del av det pedagogiska arbetet och ger eleverna möjlighet att träna på sociala och praktiska färdigheter i en verklighetsnära miljö och är ett bra steg inför kommande praktik utanför skolan.
Du kommer att ha din huvudsakliga placering på en av våra enheter inom den anpassade gymnasieskolan. Samtidigt är det viktigt att du har en flexibel inställning, då du vid behov kan komma att arbeta på andra enheter och med olika elevgrupper. Vi söker dig som trivs med att samarbeta brett och som har ett genuint engagemang för alla våra elever.
Vi arbetar hälsofrämjande och förebyggande i nära samarbete med vårt elevhälsoteam.
Vi arbetar med låg affektivt bemötande, tillgänglig lärandemiljö och språkutvecklande arbetssätt.Dina arbetsuppgifter
- Bidra till elevernas personliga utveckling och självständighet
- Stödja elever i undervisningen utifrån individuella behov
- Samarbeta med lärare och övrig personal i det pedagogiska arbetet
- Delta i caféverksamhet och praktik tillsammans med eleverna
- Delta/planera aktivitet och skapa meningsfull fritid på korttidstillsynen
- Omvårdnad utifrån individuella behov
- Delta i elevernas samtliga aktiviteter både i skola och på korttidsvistelse Kvalifikationer
- Utbildad elevassistent
- Har erfarenhet av att arbeta med ungdomar med funktionsvariationer
- Är ansvarstagande, flexibel och har god samarbetsförmåga
- Har ett lågaffektivt förhållningssätt och pedagogiskt tänk
- Relationellt förhållningssätt; har lätt att skapa goda relationer till elever, vårdnadshavare, kollegor och samarbetspartners
- Trygg i din yrkesroll, gillar både arbete i team och individuellt
- Lyhörd och ser möjligheter i olika situationer
- TAKK, Tecken som Alternativ och kompletterande Kommunikation
- B-körkort
Vi erbjuder
- Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad
- Ett nära samarbete i ett engagerat och kompetent team
- En arbetsplats med hjärta, värme och glädje!
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och cv.Anställningsvillkor
Intervjuer planeras att hållas måndagen den 8 december 2025. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
