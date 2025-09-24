Elevassistent / Resurs (Åk F-3)
Hudikskolan AB / Barnskötarjobb / Hudiksvall Visa alla barnskötarjobb i Hudiksvall
2025-09-24
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hudikskolan AB i Hudiksvall
Om dig
Hudikskolan och har en tydlig vision - att bli världens bästa skola. För att bli det behöver vi världens bästa personal. Vårt värdegrundsarbete i kombination med vårt gedigna kvalitets- och utvecklingsarbete är framgångsreceptet för att vara både en bra skola och en bra arbetsplats.
Vi har två tydliga mål för vår skola - att alla elever skall prestera på en hög nivå samtidigt som de utvecklas som människor.
Hos oss skall var och en kunna bli allt det man vill och har förutsättningar att bli. Vi letar just nu dig med motivation och rätt kompetens för ett antal olika uppdrag. Är du en skicklig ledare som vill jobba tillsammans med andra i en utvecklande organisation mot gemensamma mål? Då är det dig vi söker! Välkommen med din ansökan. Publiceringsdatum2025-09-24Om tjänsten
Vi söker en elevassistent / resurs med start omgående. Tjänstens omfattning är ca 25-50% och omfattar grundskolans ÅK F-3. Du som söker bör ha ett par yrkesverksamma år bakom dig och erfarenhet av liknande uppdrag är meriterande.
Du är välkommen att höra av dig för ett förutsättningslöst samtal om du vill veta mer om oss innan du skickar in din ansökan. Bifoga relevanta handlingar tillsammans med din ansökan. Vi håller intervjuer löpande och tillsätter tjänsten så snart vi hittat rätt person.
Om Arbetsplatsen
Det ska ha gjort skillnad att välja Hudikskolan, både som elev och som lärare.
Vi lägger stor vikt vid relationer till varandra och eleverna. Vi jobbar i tighta arbetslag under ledning av dagligt närvarande rektorer. Vi har en flexibel arbetsplats och du kan som lärare välja om du har semester eller ferietjänst.
Vi har ordning och reda både i klassrummen och i organisationen, på Hudikskolan jobbar vi med tydliga strukturer men stor individuell frihet. Vi är överens om viktiga saker - där det viktigaste är att du delar våra värderingar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: motivation@hudikskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elevassistent". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hudikskolan AB
(org.nr 559297-6954)
Järvsöfaks Väg 130 (visa karta
)
824 94 HUDIKSVALL Kontakt
Organisationschef
Aaron Diseborn motivation@hudikskolan.se 0650541540 Jobbnummer
9524767