Elevassistent med diabeteskunskap
Järfälla kommun, Skälbyskolan / Barnskötarjobb / Järfälla Visa alla barnskötarjobb i Järfälla
2025-09-26
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Järfälla kommun, Skälbyskolan i Järfälla
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Skälbyskolan är en kommunal grundskola F-6 med sammanlagt drygt 600 elever belägen i södra delen av Järfälla kommun. Skolan kännetecknas av en positiv och trygg miljö med engagerad personal samt med god måluppfyllelse bland våra elever. Vi arbetar aktivt för att ha en skola och fritidshem där både elever och pedagoger trivs och känner sig trygga. Vi hjälps alla åt att skapa goda förutsättningar för våra elevers lärande i en stimulerande arbetsmiljö. Vi kan erbjuda en väldigt trivsam arbetsplats med mycket goda utvecklingsmöjligheter och där vi månar och tar hand om varandra på bästa sätt. Viktigt för oss är att det råder en god balans mellan arbete och privatliv för alla medarbetare. Som anställd hos oss har du möjlighet till pedagogisk lunch samt ett årligt friskvårdsbidrag om 3000 kr.
På enheten arbetar vi efter vår gemensamma 100 % - vision.
Alla elever på Skälbyskolan:
Kunskaper
• Ges förutsättningar för att nå minst godtagbara kunskaper i varje ämne och årskurs
• Förstår och tar ansvar över det egna lärandet och successivt utvecklar förmågan att se nästa steg i sitt lärande
Trygghet och trivsel
• Alla elever på Skälbyskolan upplever sig trygga i vår skolmiljö
• Blir bemötta med respekt och omsorg
• Ges förutsättningar att bli goda demokratiska medborgarePubliceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
I rollen som elevassistent kommer din främsta uppgift vara att ta ansvar för och arbeta med en elev med diabetes under hela skoldagen. Detta innebär bland annat att du stöttar eleven medicinskt, uträkning av kost och har tät kontakt med vårdnadshavare. Du kommer att ingå i ett välfungerande team med lärare och fritidshemspersonal, vilket innebär ett nära samarbete med både klasslärare och fritidspersonal. Du kommer att vara en del av personalgruppen och under skoldagen även kunna stötta andra elever i klassen.Kvalifikationer
Det är av stort värde om du har god kunskap och tidigare erfarenhet av barn med diabetes. Som person är du engagerad, ansvarstagande och flexibel med god samarbetsförmåga. Du är trygg, lugn och stabil i din yrkesroll och har lätt för att skapa och bevara goda relationer.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Anställning under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Provanställning kan komma att tillämpas. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280274". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla kommun
(org.nr 212000-0043) Arbetsplats
Järfälla kommun, Skälbyskolan Kontakt
Biträdande rektor
Emma Lantz emma.lantz@jarfalla.se 08-58029836 Jobbnummer
9527743