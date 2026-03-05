Elevassistent, Hörnefors Centralskola
Umeå kommun / Barnskötarjobb / Umeå Visa alla barnskötarjobb i Umeå
2026-03-05
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå kommun i Umeå
, Vindeln
eller i hela Sverige
Vi har en gemensam strategi för utbildningen i vår kommun: att skapa en sammanhållen utbildningskedja som bidrar till ökad likvärdighet, förbättrade studieresultat och attraktiv utbildning. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna ha möjlighet att nå sin fulla potential och utveckla sina kunskaper och färdigheter. Vi vet att det bygger på engagerade, kunniga och professionella medarbetare som bedriver en undervisning av hög kvalitet. Vi gör skillnad varje dag och är stolta över vårt uppdrag. Vi har Sveriges viktigaste jobb - vårt uppdrag är att ge unga framtidstro.
Hörnefors centralskola är en F-9 skola med cirka 400 elever.
Skolan ligger underbart vackert vid skogskanten och ett stenkast från havet. Här finns tillgång till simhall, konstgräsplan och skidspår. Det pedagogiska arbetet genomsyras av ett medvetet ledarskap, engagemang och samarbete mellan personal, elever, föräldrar och fritids. Fokus är trygghet och lärande. Följ gärna med oss på en digital rundtur genom att klicka här!
Nu söker vi en elevassistent till vår skola!
Anställningsinformation
Tjänsten avser en särskild visstidsanställning, heltid, med start snarast enligt överenskommelse till och med 2026-06-30. Möjlighet till förlängning kan komma att bli aktuellt.Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
Som elevassistent ger du individuellt stöd till elever i deras lärande utifrån givna instruktioner och bidrar till en trygg och inkluderande lärmiljö. Du samarbetar med lärare och övrig personal kring elevens behov och stöttar elever i struktur, fokus och delaktighet i undervisningen. I rollen ingår även att vara ett vuxenstöd i skolans vardag, resurs i klassrummet och i fritidshemmet och vid behov medverka under raster eller andra aktiviteter. Arbetsuppgifterna anpassas efter verksamhetens och elevernas behov.
Om dig
Du är en trygg vuxen och en god förebild som har lätt att knyta an till eleverna och se varje individ. Du skapar en säker och stimulerande miljö i skolan och samarbetar effektivt med kollegor för att nå gemensamma mål. Som person är du flexibel, tydlig och strukturerad. Du tycker om att arbeta med barn i behov av särskilt stöd och är en viktig del av deras skoldag. Du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och kommunicerar på ett professionellt sätt med både elever, anhöriga och andra aktörer runt eleverna. Du är engagerad, delar våra värderingar och arbetar mot uppsatta mål med fokus på kontinuerliga förbättringar. Personlig lämplighet är mycket viktig för oss. Kvalifikationer
Utbildad barnskötare eller annan pedagogisk utbildning
Erfarenhet av arbete i barngrupp eller skola
Giltigt utdrag ur belastningsregistret
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av arbete med barn med NPF
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, https://www.umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/160". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627) Arbetsplats
Utbildning, För- och grundskolenämnden Kontakt
Jenny Svahn, bitr. rektor 0930-29180 Jobbnummer
9778607