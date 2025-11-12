Elevassistent
Lärande i Sverige AB / Barnskötarjobb / Norrköping Visa alla barnskötarjobb i Norrköping
2025-11-12
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lärande i Sverige AB i Norrköping
, Linköping
, Nyköping
, Eskilstuna
, Örebro
eller i hela Sverige
Vi vet att meningsfullt lärande börjar med elevernas personliga intressen. Genom att förena intresse med kunskap skapar vi utbildningar som både inspirerar, engagerar och förbereder våra elever för framtiden - oavsett om det gäller arbetslivet eller vidare studier. Vi samarbetar nära branschen och arbetar aktivt för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas, under skoltiden och i framtiden.
Vi söker dig som är elevassistent
Kvalifikationer
För att vara aktuell för uppdraget ser vi att du har:
En pågående eller avslutad pedagogisk eller beteendevetenskaplig utbildning.
Det är meriterande med erfarenhet från arbete inom gymnasieskolan.
Vi söker dig som delar Lärandes kärnvärden- trygghet, utveckling, team och framgång. Du har en god samarbetsförmåga är flexibel och förändringsorienterad med siktet inställt på mål och resultat.
Tjänsten omfattar 80% tjänstgöring
Varför välja Lärande?
Vår framgång bygger på trygghet, teamkänsla och ständig utveckling. Hos oss är mod, nya idéer och kunskapsutbyten viktiga delar av vår kultur, och vi ser olikheter som en styrka. Sedan starten har vi gått vår egen väg och vi ser lärande som nyckeln till att möta en värld i ständig förändring. Genom nära samarbeten med näringslivet, branscher och andra aktörer så lär vi för morgondagen.
Sök till oss och bli en del av Lärande - där din insats gör skillnad!
Läs mer om våra verksamheter på: https://www.larande.se/
(https://www.larande.se/)
Inom Lärande är vi stolta över att vi är certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Läs mer här (https://www.greatplacetowork.se/). Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C7035". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lärande i Sverige AB
(org.nr 556571-5892) Arbetsplats
Realgymnasiet Norrköping Kontakt
Biträdande rektor
Helena Grönquist helena.gronquist@realgymnasiet.se 070-840 47 67 Jobbnummer
9601017