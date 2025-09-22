Elevassistent
Mölndals kommun / Barnskötarjobb / Mölndal Visa alla barnskötarjobb i Mölndal
2025-09-22
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mölndals kommun i Mölndal
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Lilla förskoleklassen är en förskoleklass och ingår i den vanliga grundskolan, men klassen är speciellt utformad för barn med stora kognitiva svårigheter. I Lilla förskoleklassen möter eleverna en verksamhet där lärmiljön är anpassad för barn med just kognitiva svårigheter. Det går 10 elever i klassen och under skoldagen är de indelade i två grupper. Det är fyra personal i respektive grupp.
I Mölndals stads skolförvaltning arbetar vi varje dag för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och elevers utveckling och livslånga lärande. Med cirka 2 000 engagerade medarbetare och 12 000 barn och elever i våra verksamheter är vi Mölndals största förvaltning - och ett nav för framtidens utbildning. Här blir du en del av en nyfiken, modig och lösningsfokuserad organisation där nytänkande uppmuntras och barnets bästa alltid går först.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Som elevassistent i lilla förskoleklassen kommer du att vara ett stöd för elever både under skoldagen och på fritids. Ditt uppdrag är att bidra till en trygg, stimulerande och utvecklande lärmiljö där varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Du arbetar nära klasslärare och övrig personal med att ge individuellt stöd i undervisningen, under lek, raster och i olika vardagssituationer. På fritids medverkar du i planering och genomförande av aktiviteter som främjar kreativitet och lärande. Arbetet innebär att vara en tydlig och trygg vuxen som skapar struktur, uppmuntrar och vägleder elever i deras utveckling.
Du är delaktig i att bedriva och följa upp undervisningen utifrån Lgr22 och ämnesområdena estetisk verksamhet, motorik, kommunikation, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.
Samarbete, arbetsglädje och professionalism genomsyrar arbetet egenskaper vi tror att även du bidrar med.
Du är med och utvecklar elevernas lärmiljö så att den är trygg, tillgänglig, tillåtande, lustfylld och stimulerande.
Eleverna är på en tidig utvecklingsnivå.
Erfarenhet av målgruppen är meriterande,
Tillsammans skapar vi en lärmiljö som främjar positiv kommunikation. Vi använder dagligen AKK för att stärka elevernas kommunikationsförmåga och deras möjligheter till positiv kunskapsmässig och social utveckling.
Lilla förskoleklassen har tillgång till två specialpedagoger, en som jobbar 20 % och en som jobbar 40 %. Vi har även tillgång till skolpsykolog, skolsköterska och skolkurator vid behov. Tillsammans arbetar vi för att ge varje elev de bästa möjliga förutsättningarna att lyckas och utvecklas.Kvalifikationer
Ansvarsfull
Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens/brukarnas bästa i fokus. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt.
Pedagogisk
Du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med elever under 18 år. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279151". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals kommun
(org.nr 212000-1363) Arbetsplats
Mölndals stad, Skolförvaltningen Kontakt
Rektor
Malin Rosander malin.rosander@molndal.se 031-317 10 37 Jobbnummer
9519062