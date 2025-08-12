Elektronikmontör till Beyond Gravity
2025-08-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Har du erfarenhet av elektronikproduktion alternativt en teknisk utbildning? Vill du arbeta på ett högteknologiskt företag som tillverkar produkter för användning i rymden? Då har vi tjänsten för dig! Vår kund Beyond Gravity söker en Elektronikmontör till deras produktion.
Om uppdraget
Som Elektronikmontör på Beyond Gravity får du vara delaktig i samtliga delar av tillverkningsprocessen. Detta kan innefatta allt från materialkittning och beredning av komponenter, till produktion och inspektion av kretskort och diverse produkter.
Vidare kommer du vara delaktig i kontinuerligt förbättringsarbete för att utveckla arbetssätt, flöden och processer. I rollen ingår det även viss administration.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Montering
• Lödning
• Limning
• Lackering
• Inspektion av hårdvara och dokumentation
• Materialkittning
• Lagerhantering
• Fräsning och borrning
• Testning av produkter
• Ytmontering
• Die bonding och wire bonding
Uppdraget är långsiktigt och arbetet är förlagt på heltid, dagtid, måndag-fredag. Du kommer att arbeta i moderna och högteknologiska lokaler med placering i Kallebäck.
Om bolaget
Beyond Gravity, med huvudkontor i Zurich, Schweiz, har omkring 1600 medarbetare på tolv platser i sex länder (Schweiz, Sverige, Österrike, Tyskland, USA och Finland). Bolaget utvecklar och tillverkar produkter för satelliter och bärraketer med målet att främja mänskligheten och att möjliggöra utforskandet av världen. Beyond Gravity är den föredragna leverantören av alla typer av bärraketer och är ledande inom utvalda satellitprodukter samt för konstellationer inom New Space-sektorn. År 2021 genererade företaget en omsättning omkring 320 miljoner CHF.
Läs mer om bolaget på www.beyondgravity.com
Du kommer att vara anställd hos oss på Speed men arbeta på uppdrag hos våra kunder. För oss är det viktigt att du känner en stor trygghet i din anställning. Speed är ett auktoriserat bemanningsföretag, vilket är ett kvitto på hög kvalitet och affärsmässighet. Självklart har du som anställd möjlighet att ta del av vårt friskvårdsbidrag, gratis arbetskläder samt delta i olika konsultaktiviteter. Lönen är uppdragsspecifik och är ett genomsnitt av förtjänstläget hos jämförbar grupp på uppdraget hos kundföretaget. Vid eventuell obokad tid har du rätt till garantilön, i enlighet med bemanningsavtalet.
Arbetsmiljö och säkerhet är en viktig fråga för oss på Speed. Vi är en alkohol- och drogfri arbetsplats och drogtest kan komma att ske inför och under anställning.
Som anställd hos oss på Speed blir du en del av ett företag som präglas av kreativitet, engagemang och kompetens. Dessa kärnvärden har vi med oss i vardagen och ser på så vis till att såväl våra kunder som du som medarbetare är riktigt nöjda.
Välkommen till oss på Speed!
För att lyckas i rollen som Elektronikmontör på Beyond Gravity ser vi gärna att du har en god kunskap och förståelse för processer inom en elektronikproduktion. Du har en teknisk gymnasieutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Som person är du lösningsorienterad, noggrann och strukturerad. Du är serviceinriktad, kommunikativ och hjälpsam. Vi tror även att du är engagerad och strävar efter att uppnå verksamhetens mål, resultat och en god arbetsmiljö. Vidare är du professionell, ansvarstagande och ser positivt till nya utmaningar och förändringar. Kvalifikationer
• Teknisk gymnasieutbildning alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
• Grundläggande löd- och komponentkunskap
• Lösningsorienterad, noggrann och strukturerad
• Mycket goda kunskaper i svenska tal och skrift
• Goda kunskaper i engelska tal och skrift
• Fingerfärdighet
Meriterande:
• Van vid att arbeta i mikroskop
• God kunskap och förståelse för processer inom en elektronikproduktion
• God kunskap i Microsoft Office-programmet
• Erfarenhet av affärssystemet IFS
• Erfarenhet av die bonding och wire bonding
Ansökan sker på www.speedgroup.se,
tryck på annonsens ansök-knapp och följ instruktionerna.
Urval sker löpande, så missa inte chansen - ansök redan idag!
