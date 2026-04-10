Elektronikmontör
Vi söker engagerade och noggranna elektronikmontörer till vår kund i Brunna, en ledande leverantör av avancerade elektroniklösningar för industri- och fordonssektorn. Här får du arbeta praktiskt med montering, kabeltillverkning och kvalitetskontroller i en strukturerad produktionsmiljö där precision, ansvar och dokumentation är centrala delar av arbetet.
Du blir en del av ett kunnigt team som tillsammans säkerställer att varje produkt håller högsta kvalitet inför leverans.

Om företaget
Kunden arbetar med att utveckla och producera elektroniklösningar som ska fungera i miljöer med extrema förhållanden. Därför är det viktigt att du som montör är van vid att följa detaljerade instruktioner, tillverkningsprotokoll och dokumentera utfört arbete.
I rollen kommer du bland annat att:
Montera elskåp och elektroniska komponenter
Tillverka kablar och kabelgrupper
Säkerställa funktionalitet och kvalitet inför leverans
ArbetsuppgifterMontering och test av elektroniska komponenter och system
Utföra kvalitetskontroller enligt rutiner
Följa fastställda produktionsprocesser
Bidra till ett effektivt och säkert produktionsflöde
Montera kablar och olika kabelgrupper
KvalifikationerNoggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Trivs med praktiskt och strukturerat arbete
God samarbetsförmåga
Förmåga att följa instruktioner noggrant
Kommunicerar obehindrat på svenska
Erfarenhet av montering eller produktion (meriterande)
Grundläggande elkunskaper (starkt meriterande)
Förmåga att läsa ritningar och elscheman (starkt meriterande)
Vi erbjuderIntroduktion och möjlighet till upplärning
Utvecklingsmöjligheter inom produktion och kvalitet
Ett trevligt och engagerat arbetsklimat
ÖvrigtArbetstid: Vardagar 07:00-15:30
Plats: Brunna, Kungsängen
Start: Enligt överenskommelse
Om du går vidare i processen kommer vi, efter ditt godkända medgivande, att genomföra en bakgrundskontroll som omfattar uppgifter ur belastningsregistret. Därför krävs det att du har ett rent belastningsregister.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat ditt intresse matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. I processen kommer sedan urval genom intervjuer, referenstagning och bakgrundskontroll ingå för de kandidater som utifrån matchning med tjänstens kravprofil går vidare till kommande steg.
Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Stockholm Bemanning AB
(org.nr 556319-0478), https://www.onepartnergroup.se/
175 62 JÄRFÄLLA Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Rekryteringskonsult
Hanna Carlsen Engström hanna.carlsen.engstrom@onepartnergroup.se Jobbnummer
9848693