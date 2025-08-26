Elektronikmontör
Scania Bemanning AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Lund Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Lund
2025-08-26
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Scania Bemanning AB i Lund
, Lomma
, Burlöv
, Kävlinge
, Malmö
eller i hela Sverige
Vår vision är simpel. Med starka samarbetspartners och en gedigen erfarenhet i branschen arbetar vi på Scania Bemanning mot att bli den mest självklara lokala aktören inom bemanning, rekrytering och konsultation.
Arbetsuppgifter
För att klara av rollen krävs det att man har grundläggande kännedom om elektroniska komponenter (typer, kapslar och märkning). Man bör besitta kunskap inom lödning, testning, samt generell hantering av elektronik.
Efter introduktion och eventuell upplärning förväntas man kunna arbeta med:
• Aparatmontering
• Manuell komponentsbestyckning av kretskort
• Kablagearbete
• Handlödning
• Avsyning av monterings- och lödresultat av olika elektronikprodukter ämnade för främst industri-, men även medicinbruk
Du kommer initialt att bli anställd av Scania Bemanning och sedan uthyrd till kund. För den driftiga och skötsamma blir kundföretaget blir din nästa arbetsgivare. Publiceringsdatum2025-08-26Kvalifikationer
• Rätt inställning och vilja
• Erfarenhet av montering av elektronikprodukter
• God kännedom om elektroniska komponenter
• Erfarenhet av lödning (gärna mjuklödning)
• Goda kunskaper av svenska både i tal och skrift
• Genuint elektroniskt intresse
Meriterande
• Erfarenhet av elektronikproduktion
• Certifierad enl. IPC-A-610
• Övriga IPC certifieringar
• Arbetat med SPI, AOI, AXI eller annan automatisk avsyning
• Tidigare arbetat på komponentnivå som tex reparatör eller servicetekniker
• Lödcertifikat Anställningsvillkor
Start: Omgående
Ort: Lund
Arbetstider: 07-16
Omfattning: Heltid Profil
Vi söker dig som trivs att arbeta mot styrda mål. Du har en vilja att prestera, är självgående och ordningsam. Du har även ett par års erfarenhet av branschen och är praktiskt lagd. För att trivas i rollen bör du vara lösningsorienterad, noggrann och inte har några problem att arbeta i ett högt tempo.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför även att du som söker är trevlig och fungerar bra i grupp.
Ansökan Vi träffar kandidater löpande, sök därför tjänsten redan idag med ditt CV och personliga brev. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scania Bemanning AB
(org.nr 559375-0358), https://www.scaniabemanning.se/ Arbetsplats
Scania Bemanning x reQruitify Jobbnummer
9476246