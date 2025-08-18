Elektronikmontör
Industri Support Värmland AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Arvika Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Arvika
2025-08-18
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Industri Support Värmland AB i Arvika
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-18Om företaget
Vi söker nu för kunds räkning en elektronikmontör.Arbetsuppgifter
Byggnation av elskåp med dess komponenter.Profil
Vi söker dig som har utbildning inom el, gärna från El- och energiprogrammet, samt erfarenhet av att läsa elritningar och förstå kopplingsscheman. Det finns även möjlighet att ta in yngre personer som nyligen tagit studenten från El-programmet, förutsatt att de visar rätt inställning och potential.
Personligheten är avgörande - vi söker någon som är engagerad, ansvarstagande och visar initiativförmåga även under lugnare stunder. Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är ett krav.
Har du ett traverskort är det meriterande, men inget krav.
Om Industrisupport
Denna platsannons gäller en inhyrning, vilket innebär att den mest lämpade kandidaten anställs av IndustriSupport men utför sitt dagliga arbete hos kundföretaget. Kundföretaget ansvarar för arbetsledningen, medan IndustriSupport är arbetsgivare och ansvarar för personalen. Båda parterna samarbetar kontinuerligt för att säkerställa ett gemensamt arbetsmiljöansvar. Ofta leder inhyrning till en anställning hos kundföretaget.
I slutskedet av rekryteringsprocessen kan urvals- och drogtester förekomma. Även kontroll i belastningsregistret kan förekomma. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag!
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten? Varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, vars kontaktuppgifter finns i annonsen. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2865". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), http://www.industrisupport.com/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Linda Karlsson Nikula linda.karlsson-nikula@industrisupport.com +46 70 515 00 10 Jobbnummer
9463129