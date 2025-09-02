Elektronikkonstruktör till uppdrag i Linköping
2025-09-02
Vi söker nu en erfaren elektronikkonstruktör till ett konsultuppdrag hos vår kund i Linköping.
Uppdraget passar dig som vill arbeta med utveckling av avancerade produkter i en tekniskt utmanande miljö. Du kommer att bidra med din expertis inom el- och elektronikkonstruktion och vara en viktig del i att säkerställa både kvalitet och funktion i utvecklings- och produktionsprocesserna.Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du att arbeta med konstruktion av kretskort, kablage och apparater. Du ansvarar för att ta fram underlag såsom scheman, ritningar, specifikationer och krav, samt delta i industrialisering och designverifiering. Vid behov stöttar du produktionsorganisationen med konstruktionsrelaterade frågor och bidrar till att skapa effektiva lösningar som håller hög teknisk standard.Kvalifikationer
Minst 4 års erfarenhet som elektronikkonstruktör
God erfarenhet av konstruktion av kretskort, kablage och apparater
Förmåga att arbeta strukturerat med dokumentation, ritningar och krav
Erfarenhet av industrialisering, designverifiering och produktionsstödAnställningsvillkor
Plats: På plats i Linköping (ej möjlighet till distansarbete)
Sysselsättningsgrad: Heltid
Uppdragsperiod: 2025-12-01 - 2026-06-30, med möjlighet till förlängningSå ansöker du
Bifoga CV i Wordformat. CV:t är en viktig del i utvärderingen för denna roll. Det ska tydligt visa att du har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella arbetet.
Om du är redo att ta dig an en roll som elektronikkonstruktör i en spännande och tekniskt avancerad miljö, tveka inte att skicka in din ansökan. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig.
Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer.
