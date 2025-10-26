Elektronikingenjör till BAE Systems Bofors
BAE Systems Bofors AB / Elektronikjobb / Karlskoga Visa alla elektronikjobb i Karlskoga
2025-10-26
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BAE Systems Bofors AB i Karlskoga
, Örebro
, Linköping
eller i hela Sverige
BAE Systems Bofors arbetar med att stärka försvarsförmågan i Sverige och i våra partnerstater världen över. Detta gör vi genom att utveckla, producera och sälja världens mest avancerade försvarsmateriel. BAE Systems Bofors verksamhet finns längs med hela Sveriges försvarspolitiska säkerhetsbälte och företaget har cirka 650 medarbetare placerade i Karlstad, Karlskoga och Örebro. Företaget ingår i en av världens största försvarsindustrikoncern, BAE Systems, med över 100 000 anställda. Detta ger oss unika möjligheter att kombinera vår långa tradition av lokal expertis med världsledande internationell erfarenhet.
Elektronikingenjör till BAE Systems Bofors
"Utveckla framtidens teknik - i hjärtat av våra system.
"
Känslan när ett inbyggt system svarar exakt som det ska, när signalvägarna stämmer och prototypen andas liv - det är då tekniken blir verklighet. Som elektronikingenjör hos oss är du med från första idé till fungerande lösning i fält. Du konstruerar inte bara elektronik - du bygger framtidens försvarsteknik, bit för bit.
Våra värderingar lägger grunden
Våra värderingar utgör grunden för allt vi gör. Hög kvalitet, professionalism, innovation och pålitlighet genomsyrar hela vår organisation. Vi, tillsammans med våra underleverantörer, strävar alltid efter teknisk excellens och att ifrågasätta gamla sanningar. I en orolig omvärld är försvarsindustrin viktigare än någonsin, och vi på BAE Systems Bofors tar därför vårt ansvar på största allvar. Nu söker vi dig som vill hjälpa oss att fortsätta säkra försvarsförmågan i Sverige och i våra partnerstater världen över. Bli en del av vårt engagerade team.Publiceringsdatum2025-10-26Om tjänsten
Som elektronikingenjör får du vara med och utveckla och vidareutveckla elektroniklösningar till avancerade delsystem inom plattformar, fordon och intelligenta ammunitionssystem.
Vårt uppdrag sträcker sig från teknologistudier och konceptfas till färdig produkt och obsolethantering. Teamet du kommer ingå i arbetar inom ett brett område och kompetensen innefattar te x konstruktion av kraftkort eller digital logik, testning av ny firmware och integration av lösningar i ett större system. Teknikområdet spänner över allt från analog/digital konstruktion, VHDL och antennteknik till programmering av inbyggda system - med och utan RTOS.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
- Arbeta med systemering, schemaritning, layout och komponentval.
- Konstruera och vidareutveckla elektroniklösningar.
- Programmera och verifiera inbyggda system.
- Delta i integration och testning.
- Dokumentera och kvalitetssäkra ditt arbete.
- Samarbeta i tvärfunktionella utvecklingsteam.
Du arbetar nära både mekanikkonstruktörer, mjukvaruutvecklare, projektledare och produktion. Kvalifikationer
Vi tror att du har högskole- eller civilingenjörsutbildning inom elektronik/elektroteknik eller innehar likvärdiga kunskaper.
Meriterande är om du har erfarenhet från både hårdvara och mjukvara för inbyggda system samt från elektronikutveckling i säkerhetskritiska system och extrema miljöer.
Vi ser även positivt på kunskap och erfarenheter från andra branscher än försvarsindustrin. En stor styrka är om du har viljan och förmågan att arbeta inom flera olika tekniska discipliner inom gruppen.
Som person är du drivande, nytänkande och tycker om att jobba i en kreativ miljö. Rollen kräver god initiativförmåga, förmåga att arbeta strukturerat, ha lätt för att samarbeta samt ha god förmåga att planera och dokumentera projektarbetet. Din kommunikativa sida är god och du har goda kunskaper i såväl svenska som i vårt koncernspråk engelska i både tal och skrift.
Att arbeta hos oss
BAE Systems Bofors är en del av en stor global koncern, vilket skapar goda möjligheter till arbete i en internationell miljö. Dina kollegor finns inte bara i Sverige utan också i länder som USA och Storbritannien. Tillsammans är vi BAE Systems.
På BAE Systems Bofors får du chansen att växa och utvecklas i en stimulerande arbetsmiljö där vi satsar på både din personliga och professionella utveckling. Vi ser till att du får en bra start hos oss genom en grundlig introduktion och kontinuerligt stöd från en dedikerad handledare. Vi värdesätter både ditt välmående och din utveckling, vilket innebär att du inte bara får möjlighet att växa i din roll utan även kan påverka din hälsa och trivsel. Vi har generösa flextider för att du ska kunna hitta en bra balans i livet och erbjuder förebyggande insatser som hälsokartläggningar och företagshälsovård. Vårt mål är att du ska må bra både på kort och lång sikt.
Som tillsvidareanställd på BAE Systems Bofors får du ta del av flera förmåner, som vårt aktieprogram, friskvårdsbidrag och föräldralön. Dessutom arrangerar vi uppskattade sociala aktiviteter och ger dig tillgång till ett modernt och välutrustat gym. Utöver det har vi ett tryggt och närvarande ledarskap där medarbetarskapet står i centrum.
Vi är stolta över vår familjära atmosfär där professionalism och gemenskap går hand i hand. Vi ser och stöttar varandra vilket skapar en arbetsplats där expertis och relationer samspelar. På BAE Systems Bofors blir du en del av ett innovativt och professionellt företag som gör skillnad på riktigt.
Information och ansökan
Vi jobbar med löpande urval i den här rekryteringsprocessen, vilket betyder att tjänsterna kan komma att bli tillsatta innan annonstiden löper ut. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
BAE Systems Bofors eftersträvar en jämnare könsfördelning och ser därför gärna kvinnliga sökande. Befattningen innebär arbete i säkerhetskänslig verksamhet och kräver godkänd säkerhetsprövning enligt §1 kap. 3 Säkerhetsskyddslagen (2018:585). I förekommande fall kan även krav om visst medborgarskap förekomma.
Placering: Karlskoga
Start: Enligt överenskommelse
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Robert Thor, Chef Elektronik, robert.thor@baesystems.se
Ulrica Berg Persson, Rekryterare, ulrica.bergpersson@baesystems.se Facklig kontakt
Marcus Eliasson, Akademikerföreningen, 0586-733 655
Ulf Johansson, Unionen, 0586-733 357
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/350". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bae Systems Bofors AB
(org.nr 556204-1904) Arbetsplats
BAE Systems Bofors AB Kontakt
Ulrica Berg Persson 0702325916 Jobbnummer
9574579