Utbildare inom Elektronikingenjör
Arbetsgivare: TeknikAkademin Norden AB Omfattning: Heltid / deltid Placering: På plats och distans över hela landet. Sök oavsett var du bor. Tillträde: Enligt överenskommelse
Om rollen
TeknikAkademin Norden AB söker en utbildare inom elektronik med ingenjörsinriktning som vill undervisa och vägleda studerande inom modern elektronikutveckling. Rollen omfattar både teoretisk undervisning och praktiska moment, med fokus på analog och digital elektronik, kretskonstruktion, mätteknik och inbyggda system.
Som utbildare bidrar du till att ge studerande en helhetsförståelse för hur elektroniska system designas, testas, verifieras och används i industriella och tekniska miljöer.

Arbetsuppgifter
Undervisa i elektronik, komponentlära och kretskonstruktion

Handleda studerande i arbete med inbyggda system, signaler och sensorer

Introducera metoder för mätning, testning och felsökning

Undervisa i elsäkerhet, dokumentation och relevanta standarder

Stötta studerande i praktiska projekt och teknisk problemlösning

Vi söker dig som
Har yrkesmässig eller akademisk bakgrund som elektronikingenjör eller inom närliggande område

Har goda kunskaper i analog och digital elektronik

Har erfarenhet av mätteknik, kretskonstruktion och inbyggda system

Har förståelse för teknisk dokumentation och säkerhetskrav

Är analytisk och trygg i tekniska resonemang

Har god pedagogisk förmåga och kan förmedla tekniska samband på ett tydligt sätt

Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Meriterande: erfarenhet av undervisning eller handledning

Vi erbjuder
Hög ersättning

Möjlighet till hybridarbete (distans och platsundervisning)

En meningsfull roll där du gör verklig skillnad

En trygg roll i ett växande och framtidsinriktat utbildningsföretag

