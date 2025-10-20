Elektronikingenjör
2025-10-20
Har du ett brinnande intresse för elektronik och vill arbeta i en roll där du får vara med och utveckla framtidens produkter? Vi söker nu elektronikingenjörer som vill bli en del av vårt konsultteam. Hos oss får du möjlighet att bidra i projekt hos ledande teknikföretag, där du får arbeta med allt från kretskortskonstruktion till test och verifiering.
OM ROLLENSom elektronikingenjörskonsult kommer du att arbeta med konstruktion, utveckling och verifiering av elektroniksystem. Dina uppgifter kan variera beroende på uppdrag, men exempel på arbetsuppgifter kan vara:
Konstruktion av elektronikkort med processorer
Schemaritning och layout
Framtagning av tekniska specifikationer såsom hårdvarukrav och produktionstester
Genomförande av hårdvarutester, verifiering och deltagande i EMC-testning
Systemering av elektronik
Motorstyrning
Definiera och utveckla automatiserade testscript för elektronikkonstruktion
Produktionssättning av elektronik och nära samarbete med produktion
För vissa konsultuppdrag kan det finnas krav på svenskt medborgarskap och/eller godkänd säkerhetsprövning enligt gällande regelverk. Det är ett krav att du uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska, i tal och skrift.
VEM ÄR DU?Vi söker dig som har en stark teknisk bakgrund och ett genuint intresse för elektronik. Du trivs i en miljö där du får ta ansvar, samarbeta med andra specialister och bidra till högkvalitativa lösningar. Som sökande tror vi att du har en ingenjörsexamen inom elektronik eller motsvarande i grunden. Vi ser även att du har några års erfarenhet inom elektronikområdet och är redo för ett nästa steg i din karriär!
OM A-HUBA-hub är ett av Sveriges snabbast växande företag med stark lokal förankring. Vi erbjuder konsultuppdrag inom bland annat teknik, IT och ekonomi samt är auktoriserade av Kompetensföretagen (Almega). Det innebär trygghet med kollektivavtal, pension, försäkringar och semester. Vår vägledande princip är Human First - människan i centrum i allt vi gör.
SÅ FUNGERAR PROCESSEN1. Skicka in din ansökan (med CV eller LinkedIn-profil). 2. Vi bokar samtal för att lära känna dig på djupet. 3. Vi matchar dig med konsultuppdrag som passar både din kompetens och dina ambitioner. 4. Du väljer själv vilka möjligheter du vill gå vidare med. Vi finns med dig hela vägen fram till, på och efter nästa steg som konsult på A-hub.
Praktisk information Plats: Jönköping med omnejd Start: Start enligt överenskommelse Kontrakt: Långsiktigt konsultuppdrag hos A-hub, med möjlighet att stanna där du trivs eller gå vidare till nästa steg.
