Elektrisk kvalitetschef
2026-01-20
(denna annons är inlagd av Crowe, ej arbetsgivare)
Följ med STS Group som vår nästa kvalitetschef för ett stort tungindustriprojekt i Boden
Vi söker en erfaren Electrical Quality (QAQC) chef till vårt projekt i norra Sverige. Som en del av Dussmann-koncernen med bas i Berlin är STS Group fullt engagerad i de högsta hälso-, säkerhets- och miljö- och kvalitetspraxis, och denna position kommer att spela en stor roll i leveransen av ett nyckelprojekt för oss i Norden inom storskaliga industriprojekt.
Möjligheten
Denna roll kommer att arbeta nära det bredare projektledningsteamet för att säkerställa att våra projekt uppfyller de högsta standarderna och överträffar våra kunders förväntningar och leveranser. Nyckeln till denna roll kommer att vara förmågan att effektivt planera och hantera kvalitetssystem och rutiner.
Rapporterande till projektledaren, här är några av de viktigaste uppgifterna i denna roll:
• Förbered dokumentation för överlämningsinspektion och testning samt manualer för drift och underhåll.
• Genomförande av STS kvalitets- och inspektionstestplaner i projekt.
• Samordna driftsättningen av elsystem med STS-teamen och andra intressenter.
• Fullständig granskning av inspektions- och testdokumentation.
• Leverera STS-kvalitetstematiska introduktioner och verktygskassaföreläsningar för projektteamen.
• Granska och utfärda slutgiltiga överlämningspaket till kunden.
• Säkerställ efterlevnad av regulatoriska standarder under hela installationen och inspektionen av projektet.
• Utför kvalitetsinspektioner av installationerna och kontrollera avslut av fel.
• Övervaka att testningen utförs korrekt i projektet.
• Samordna med byggledningsteamet och kunden i frågor om installation och kvalitet.
• Input till veckovisa framstegsrapporter om kvalitetsartiklar.
• Utför interna kvalitetsrevisioner.
Viktiga kvalifikationer som krävs:
• Elektro/Instrumentering är yrkesexamen eller examen i elektroteknik.
• Tidigare erfarenhet av E&I-testning och verifiering.
• Bevis på tidigare erfarenhet av att kontrollera QAQC-överlämning av industriprojekt.
• Utmärkt noggrannhet och organisatorisk/planeringsförmåga.
• Förmåga att självstyra, prioritera och arbeta under snäva deadlines.
Varför gå med i The STS Group?
• Ett dynamiskt, växande företag som arbetar i de mest tekniskt utmanande områdena inom byggbranschen.
• Ett stödjande team där dina färdigheter kommer att värdesättas och utvecklas - på lång sikt.
• Konkurrenskraftigt ersättningspaket.
STS Group är en arbetsgivare som har lika möjligheter. Vi uppmuntrar erfarna kandidater från alla samhällsskikt att söka denna tjänst.
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: mdeevy@stsgroup.ie
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Stålverket".
Arbetsgivare Crowe Osborne AB
Stålverket 20
961 40 BODEN
Stålverket
Maurice Deevy mdeevy@stsgroup.ie +35351508009
9693521