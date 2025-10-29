Elektriker- och systemunderhåll Esrange Space Center
Svenska Rymdaktiebolaget Esrange / Elektrikerjobb / Kiruna
2025-10-29
Välkommen till SSC - Swedish Space Corporation, en arbetsplats för dig som vill arbeta praktiskt med teknik i en unik miljö där du bokstavligen har rymden som granne.
Vi driver och utvecklar Esrange Space Center utanför Kiruna, en plats där raketer skjuts upp, ballonger sänds mot atmosfären och ny teknik för framtidens rymduppdrag testas. Hos oss får du vara en del av ett sammansvetsat team som arbetar nära både tekniken och naturen, och där varje dag kan bjuda på något nytt.
Nu söker vi vår nästa medarbetare som kommer jobba som Elektriker- och systemunderhåll till vårt Safety & Launch-team. Detta är en roll för dig som trivs med ansvar, variation och vill vara med och möjliggöra våra raket- och ballongkampanjer.
DIN ROLL
Som Elektriker- och systemunderhåll på Esrange blir du en viktig del av teamet som ser till att våra tekniska system fungerar säkert och effektivt, både inför och under våra kampanjer. Du arbetar med drift, felsökning, installation och förebyggande underhåll av elektriska system, styrsystem och annan infrastruktur som krävs för att våra uppskjutningar ska kunna genomföras.
Du kommer också delta operativt vid raket- och ballongkampanjer, vilket innebär att du ibland arbetar på obekväma tider eller ute i fält, där du tillsammans med kollegor bidrar till att allt går enligt plan. Arbetet är omväxlande där vissa dagar sker på basen i kontrollrum eller verkstad, andra ute i vår unika miljö i fjällterräng.
Beroende på intresse och erfarenhet finns det även möjlighet att på sikt ta delansvar inom andra områden kopplat till driftsäkerhet och teknisk utveckling.
VEM DU ÄR
Vi söker dig som är utbildad elektriker, tekniker eller har motsvarande erfarenhet av arbete med elsystem, styrsystem eller tekniskt underhåll. Du trivs i en miljö där praktiskt arbete möter avancerad teknik och där säkerhet alltid står i fokus.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
• Har god förståelse för elsäkerhet och teknisk dokumentation
• Är lösningsorienterad och har lätt för att växla mellan självständigt arbete och teamwork
• Har god förmåga att planera och strukturera ditt arbete även under tidspress
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
• Är flexibel när det gäller arbetstider under kampanjperioder
Som person är du nyfiken, trygg och trivs i en miljö där alla hjälps åt. Du gillar att se konkreta resultat av ditt arbete och uppskattar känslan av att bidra till teamet och helheten.
VARFÖR SSC?
Hos oss får du ett arbete som kombinerar teknik, natur och gemenskap. Vi erbjuder en varierad vardag där du deltar i hela kedjan - från planering och förberedelser till den spännande stunden då raketer skjuts upp och ballonger släpps.
Du får arbeta i en internationell miljö där du kan utvecklas tillsammans med erfarna kollegor. Vi erbjuder ett introduktionsprogram med överlappning och praktiskt lärande, där du får växa in i rollen och på sikt ta ett större ansvar vid våra kampanjer.
PLACERING
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering vid Esrange Space Center utanför Kiruna.
Under våra raket- och ballongkampanjer deltar du aktivt, vilket ibland innebär arbete utanför ordinarie tider.
NÄSTA STEG
Om denna möjlighet väcker ditt intresse så är du varmt välkommen med din ansökan! Vi går igenom ansökningar löpande och intervjuer genomförs under processens gång. Vänligen bifoga ditt CV i samband med ansökan. Du har möjlighet att komplettera med ett personligt brev, men vår bedömning kommer i första hand att utgå från din kompetens och erfarenhet som framgår av CV:t i syfte att säkerställa en rättvis och objektiv rekryteringsprocess.
Detta är en säkerhetsklassad position och kommer att kräva en bakgrundskontroll före anställning.
FÖR MER INFORMATION
Vid frågor som rör anställningsvillkor eller fackliga frågor är du välkommen att kontakta våra fackliga representanter:
Sveriges Ingenjörer: af@sscspace.com
Unionen: unionen@sscspace.com
VI HJÄLPER JORDEN ATT DRA NYTTA AV RYMDEN
Swedish Space Corporation (SSC) är en ledande global leverantör av avancerade rymdtjänster med mer än 50 års erfarenhet. Vi hjälper rymdorganisationer, forskningsinstitut, kommersiella och institutionella aktörer från hela världen att få tillgång till rymden.
Med lokal närvaro på alla kontinenter och cirka 700 engagerade medarbetare erbjuder vi specialistkompetens inom satellitkommunikation och satellitkontrolltjänster, rymdfarkostoperationer, raket- och ballongsystem, uppskjutningstjänster och flygtesttjänster, samt ingenjörs-, drift- och konsulttjänster för rymduppdrag.
Läs mer på sscspace.com
