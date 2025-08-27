Elektriker till Stenungsund
Arbetar du som elektriker idag, eller är du nyexaminerad och i början av din karriär? Nu söker vi elektriker till vår ELIN-grupp på Borealis Polyeten i Stenungsund!
I vår grupp finns det möjligheter för dig oavsett var du befinner dig på kompetensstegen - för oss är det viktigast att du har nyfikenheten och drivet att vilja bidra!Publiceringsdatum2025-08-27Om tjänsten
Som Elektriker på Bilfinger kommer du att jobba med felsökning, tillsyn, skötsel, underhållsarbete och installation hos vår kund Borealis Polyeten i Stenungsund.
Du kommer att ingå i en El och Instrumentgrupp (ELIN) där vi tillsammans över disciplinerna utför underhåll för produktionen inne på Borealis.
Andra arbetsuppgifter:
* Säkra den dagliga driften av befintliga system
* Planera, utföra och återrapportera arbetet tillsammans med din arbetsgrupp
* Vara delaktig vid planering av förbyggande underhållsarbete
* Kontinuerligt förbättringsarbete
* Beredskap ingår i tjänsten
Vi erbjuder
* Stor potential att utvecklas som elektriker och industrielektriker inom automation och petrokemi
* En arbetsplats där trivsel och gemenskap är i fokus
* Möjlighet att agera koordinator på små, likväl stora stopparbeten
* Övertid som kan läggas i kompsaldo
* Sjukvårdsförsäkring och friskvårdsbidrag
* Förmånligt kollektivavtal
Om dig
Som person är du driven, självständig och flexibel. Du ser vikten av gemenskap inom din arbetsgrupp, delar med dig av dina kunskaper och lyfter andra. Du gillar utmaningar och blir motiverad att lära dig nya saker för att växa i din roll. Du har inga problem att anpassa dig för att hantera förändrade uppgifter och kommer även med nya idéer för att förbättra arbetet.
Det är en självklarhet för dig att arbeta efter gällande säkerhetsregler och du har kompetens inom analytisk felsökning och ritningsläsning. Vi ser gärna att du har arbetat inom elektrikeryrket i några år.
Du har även:
* Gymnasieutbildning inom el
* B-körkort
* Goda kunskaper i svenska och engelska då det krävs i det dagliga arbetetKontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor kring tjänsten, kontakta Stefan Thedin, Gruppchef ELIN/PE.
Telefonnummer: 0303-86863
Mail: stefan.thedin@external.borealisgroup.com
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi arbetar med löpande urval under denna rekrytering, vi vill därför gärna ha in din ansökan snarast möjligt.
Bilfinger Sweden AB tillämpar alkohol- och drogtest vid nyanställningar
Om Bilfinger
Bilfinger är en internationell leverantör av multidisciplinära industri- och ingenjörstjänster med över 30.000 anställda globalt och 3.500 i Norden.
Vi täcker hela värdekedjan från rådgivning, teknik, tillverkning, installation, underhåll och turnarounds. På Bilfinger är vi fast beslutna att vara förstahandsvalet för våra kunder genom att bidra till effektivitet och hållbarhet. Hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet har alltid högsta prioritet.
Genom att bli en del av #TeamBilfinger får du möjlighet att utvecklas tillsammans med skickliga och engagerade kollegor och bidra till att bygga framtidens industri. Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "67031-43613572". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilfinger Sweden AB
(org.nr 556681-6111), https://nordics.bilfinger.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Stefan Thedin (+46) 303-86863 Jobbnummer
9479142