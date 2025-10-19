Elektriker till infrastrukturprojekt
MW Group AB / Installationselektrikerjobb / Stockholm Visa alla installationselektrikerjobb i Stockholm
2025-10-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MW Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Ekerö
eller i hela Sverige
MW Group är ett modernt nordiskt totalförsvarsbolag som levererar teknik, tjänster och personal för Nordens samhällskritiska infrastruktur, totalförsvar samt privata företag och myndigheter. MW Group levererar tjänster till samhällsviktiga funktioner på den nordiska hemmamarknaden och utomlands om behovet är globalt. MW Group är partner med den svenska, finska och danska försvarsmakten.
Vi söker dig som vill arbeta i ett stort tekniskt projekt med fokus på kabeldragning och installationer.
Om rollen
Som elektriker kommer du att arbeta med tekniska installationer i en komplex anläggningsmiljö. Arbetet sker i team tillsammans med erfarna kollegor och kräver noggrannhet, ansvarstagande och en god förståelse för kabeldragning.
Du kommer bland annat att:
* Utföra kabeldragning, montage och anslutningar.
* Arbeta efter ritningar och tekniska beskrivningar.
Vem är du?
Vi söker dig som:
* Har praktisk erfarenhet av elinstallationer.
* Är noggrann, självgående och samarbetsvillig.
* Har goda kunskaper i svenska (både tal och skrift).
* Innehar B-körkort.
Det är meriterande om du:
* Har erfarenhet från försvarsindustrin eller Försvarsmakten.
Vi erbjuder
* En viktig roll i ett av Sveriges mest omfattande infrastrukturprojekt.
* Arbete i ett engagerat och kunnigt team.
Om MW Group
MW Group är ett modernt nordiskt totalförsvarsbolag som levererar teknik, tjänster och personal för Nordens samhällskritiska infrastruktur, totalförsvar samt privata företag och myndigheter. MW Group levererar tjänster till samhällsviktiga funktioner på den nordiska hemmamarknaden och utomlands om behovet är globalt. MW Group är partner med den svenska, finska och danska försvarsmakten. Ersättning
Lönespann 29 500 kr/mån - 34 000 kr/mån. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MW Group AB
(org.nr 559142-7629), https://mwgroup.se/ Kontakt
Talent Acquisition Specialist
Nils Olofsson De-Millo nils.olofsson.demillo@mw.group Jobbnummer
9563607