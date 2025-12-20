Elektriker Kraft - Stockholm
Om jobbet
Är du elektriker med ett par års erfarenhet och vill ha en arbetsplats med schyssta anställningsvillkor, härliga kollegor och en arbetsmiljö där du kan vara dig själv? Till vår kund söker vi nu en erfaren elektriker med bakgrund inom högspänning eller elnät.Publiceringsdatum2025-12-20Om tjänsten
I rollen som distributionselektriker kommer du att arbeta både självständigt och i projekt med kollegor och entreprenörer. Tjänsten innehåller arbetsuppgifter som t ex installation av högspänningsanläggningar, ställverk, reservkraft och service.
Arbetet är på heltid, dagtid. Tillträde enligt överenskommelse.
Tjänsten börjar som en visstidsanställning på heltid med goda möjligheter att du efter en period som anställd via Boost, får erbjudande att gå över till anställning direkt hos kunden.
Om dig
Du är en duktig elektriker med utbildning från elprogrammet eller annan relevant yrkesutbildning och du har dokumenterad erfarenhet av liknande jobb. Som person är du noggrann och har förmågan att arbeta självständigt samtidigt som du trivs i att vara en del av ett team.Så ansöker du
Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: Jobb.Stockholm@btp.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan så fort som möjligt. Vid ansökan var god ange referens: Distributionselektriker - StockholmOm företaget
Boost är ett rekrytering & bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi de bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi. Så ansöker du
