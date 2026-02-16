Elektriker entreprenad - Göteborg
Är du elektriker med något års erfarenhet och vill ha en arbetsplats med schyssta anställningsvillkor, härliga kollegor och en miljö där du kan vara dig själv? Då är detta kanske ditt nästa jobb!

Dina arbetsuppgifter
Som entreprenadelektriker hos oss arbetar du huvudsakligen med elinstallationer inom ny- och ombyggnationer i olika former och projekt. Tillsammans med dina kollegor jobbar ni i ett sammansvetsat team där kvalitet och säkerhet är i fokus.
Axplock av arbetsuppgifter:
• Nyinstallation & driftsättning
• Renovering av befintlig el
• Jobba utifrån ritningar
Vi har kollektivavtal med SEF och ger våra anställda schyssta arbetsvillkor och möjligheter till att utvecklas! Arbetet är på heltid, dagtid. Tillträde omgående.
Vad söker vi?
Vi söker dig som är elektriker med något års erfarenhet inom yrket, som är sugen på att ta nästa steg till ett företag som lägger stor kraft på att vidareutveckla dig!
Utöver din tidigare yrkesbakgrund ser vi att du är en glad person, med en positiv inställning till ditt yrke och som inte är rädd för att hugga i där det behövs.
För att arbetet ska fungera väl ser vi också att du är flexibel, självgående och målmedveten. Vi lägger också stor vikt vid att du är en lagspelare.Kvalifikationer
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• ECY Certifikat
Meriterande:
• Liftkort
• Safe Construction
• SSG
Anser du att du är som klippt och skuren för jobbet?
Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: jobb.gbg@btp.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan så fort som möjligt. Ange referens Entreprenad - Göteborg ditt mail.Om företaget
Boost är ett rekrytering & bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi dom bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
E-post: jobb.gbg@btp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Entreprenad - Göteborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Btp Sweden AB
(org.nr 556775-5029)
443 30 LERUM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boost Technical Power Kontakt
Jonas Mellbin jonas@btp.se 0732 44 23 04 Jobbnummer
