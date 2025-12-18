Elektriker / Elmontör
2025-12-18
Vi söker en engagerad individ som trivs i en roll där det finns möjlighet att göra skillnad. Har du ett tekniskt intresse och önskar arbeta med elmontage? Då erbjuder vi en spännande tjänst hos oss.
På Jaco får du chansen att utvecklas i din roll som elmontör tillsammans med ett team som präglas av gemenskap, laganda och hög kompetens. Hos oss bidrar du till ett klimatsmart samhälle och framtidens elanvändning genom våra innovativa produkter och lösningar.Publiceringsdatum2025-12-18Om tjänsten
Som elmontör hos oss arbetar du med installation och montage av:
Låg- och mellanspänningsställverk
Utrustning för lokalkraft, ventilation, klimatanläggningar
Larm-, kommunikations- och reservkraftsystem med mera
Arbetet utförs främst i våra egna produktionslokaler, vilket innebär en trygg och strukturerad arbetsmiljö.
Om dig
Vi söker dig som:
Har dokumenterad elutbildning
Erfarenhet av elinstallationsarbete
Är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta i team
Vill utvecklas och bidra med din kompetens i en innovativ och framåtblickande organisation
Vi erbjuder
En spännande och utvecklande roll i en framtidsfokuserad organisation
Ett tryggt och stabilt företag med fokus på säkerhet och kvalitet
Friskvårdsbidrag på 4 000 kr/år
Kollektivavtalade försäkringar med goda villkor för tjänstepension och extra skydd vid sjukdom
Arbete i en platt organisation med snabba beslutsvägar
Jaco erbjuder en arbetsplats i ett naturskönt område ca 100 m från havet i ett företag som anser att hög trivsel för personalen är grunden för personlig prestation
Frågor och ansökan
Rekryteringen sker löpande, med undantag för kommande jul- och nyårshelg då Jaco håller stängt mellan 22 december och 6 januari.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta produktionschef Stefan Jakobsson, på 0173-88 707.
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Dokumenterad elutbildning
Meriterande
Erfarenhet från elinstallationsarbete
Om arbetsgivaren - Jaco Fabriks AB
Sedan 1945 har Jaco utvecklat och tillverkat elektrotekniska produkter för elnätsägare och industri. Idag fokuserar vi på kundanpassade teknikhus och modulbyggnader för elteknik, automation och kontrollsystem. Våra drygt 70 engagerade medarbetare säkerställer hög kvalitet och tillsammans med noga utvalda underleverantörer erbjuder vi komplett montage och installation. Beläget i Hargshamn med närhet till Uppsala, samarbetar vi med världsledande företag för att utveckla framtidens paketerade modullösningar och produkter för elektrifiering genom hållbar och förnybar elproduktion, distribution och transmission. Så ansöker du
