Elektriker
2026-01-15
Självgående serviceelektriker sökes
Arbetsort: Stockholm
Ezelius Elektriska söker elektriker som vill arbeta i en verksamhet där ordning, kvalitet och ansvar är en naturlig del av vardagen.
Vi arbetar främst med fastighetsbolag, byggbolag och offentlig sektor. Det innebär att våra installationer ska fungera i miljöer där människor bor, arbetar och vistas varje dag. Därför arbetar vi strukturerat, noggrant och med stor respekt för både yrket och uppdraget.
Vi vill visa att elbranschen kan vara både professionell och mänsklig på samma gång.
Om jobbet:
Vi söker en självgående och erfaren elektriker till vår serviceverksamhet. Du kommer främst att arbeta med serviceuppdrag inom fastigheter, bostadsrättsföreningar och företag. Arbetet innefattar felsökning, reparation, underhåll och mindre installationsarbeten.
Fullgjord gymnasieutbildning inom elprogrammet eller motsvarande
Minst 5 års yrkeserfarenhet som elektriker
B-körkort
God förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar
Serviceinriktad med god social förmåga
Mycket goda kunskaper i svenska, tal och skrift
ECY-certifikat eller motsvarande
Meriterande:
Erfarenhet från liknande serviceuppdrag
Engelska i tal och skrift
Vana att arbeta digitalt (mobil arbetsorder, egenkontroller etc.)
Heta arbete
ESA
Liftutbildning
StällningDina personliga egenskaper
Du är utbildad elektriker och har erfarenhet av yrket.
Du arbetar ordningsamt, tar ansvar för ditt arbete och har en professionell inställning till både kunder och kollegor.
Vi ser gärna att du:
är noggrann och pålitlig
trivs med tydliga arbetssätt
vill utvecklas i din yrkesroll
bidrar till en trygg och respektfull arbetsmiljö
Personlig lämplighet är viktig. Vi söker personer som vill vara en del av ett lag och som värdesätter kvalitet och samarbete.Om företaget
Vi är ett installations- och serviceföretag med fokus på kvalitet, trygghet och god arbetsmiljö. Vi är ett växande företag som investerar i våra medarbetare och arbetar aktivt för en inkluderande och respektfull företagskultur. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där vi hjälper varandra att lyckas.
Anställningsvillkor:
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse, kollektivavtal finns
Så ansöker du:
Skicka din ansökan med CV till: ansokan@ezeliusel.se
med rubriken Serviceelektriker.
Urval sker löpande.
PS. I vår senaste medarbetarundersökning med Great Place to Work rekommenderade samtliga som svarade Ezelius Elektriska AB som arbetsplats. Det ser vi som ett kvitto på att vår kultur, vårt arbetssätt och vårt sätt att ta hand om varandra fungerar i praktiken.
Observera:
Vi har tyvärr inte möjlighet att återkoppla till alla personligen.
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
Via e-post
E-post: ansokan@ezeliusel.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Serviceelektriker". Omfattning
Arbetsgivare Ezelius Elektriska AB
Varuvägen 9
125 30 ÄLVSJÖ
