Elektriker
Jobway AB / Installationselektrikerjobb / Kungsbacka Visa alla installationselektrikerjobb i Kungsbacka
2026-01-14
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Kungsbacka
, Göteborg
, Härryda
, Lerum
, Kungälv
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med framtidens teknik och utvecklas som elektriker - oavsett om du är i början av karriären eller redan erfaren? Nova Solar söker nu elektriker / elmontör till vårt team i Västra Götaland & Halland. Ansök redan idag!
Trivs du i en roll med stor variation, eget ansvar och frihet under ansvar? Vill du arbeta på ett modernt och växande företag som satsar på förnybar energi och solcellsinstallationer? Då kan Nova Solar vara rätt nästa steg för dig.
Som elektriker hos Nova Solar arbetar du med installation och service av solcellsanläggningar, batterier och annat elarbete - en framtidsbransch med stark tillväxt. Arbetet är varierande och sker ute hos kund. Du utgår hemifrån i servicebil. Tjänsten passar både dig som är erfaren elektriker, förstaårs montör eller nästan klar efter avslutad lärlingsperiod.
Dina arbetsuppgifter innefattar:
Elinstallationer
Kontakt med kunder
Hantering av arbetsorder och dokumentation
Självständigt arbete med stöd från ett sammansvetsat team
För att lyckas i rollen har du:
Elutbildning (erfaren elektriker eller pågående/avslutad lärlingsperiod)
B-körkort
God svenska i tal och skrift
Ett intresse för teknik, hållbarhet och utveckling
Vi erbjuder dig:
Arbete med framtidens teknik i en utvecklande miljö
Servicebil och utgång hemifrån
Stor frihet under ansvar
Konkurrenskraftiga förmåner
Ett väldigt tajt team som gör mycket kul tillsammans
Möjlighet att utvecklas i takt med din erfarenhet
Intresserad?
Skicka in din ansökan tillsammans med CV redan idag!
I denna rekrytering samarbetar Nova Solar med Jobway Rekrytering. Vid frågor, kontakta rekryteringskonsult Adam Wilander på adam.wilander@jobway.se
. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas självklart konfidentiellt. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9682940