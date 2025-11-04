Elektriker
2025-11-04
ELEKTRIKER
Kubikenborg Aluminium AB är Sveriges enda producent av primäraluminium och är ett av de största industriföretagen i Sundsvall. Fabriken byggdes 1942 och vi har kapacitet att tillverka 130 000 ton aluminium per år. Slutprodukten som består av göt levereras till press och valsverk över hela Europa.
Kubal har idag 460 anställda.
Vi söker dig som är utbildad elektriker med lägst gymnasiekompetens. Erfarenhet eller utbildning inom processteknik och automation är meriterande. Du har några års erfarenhet av motsvarande arbete och gärna från tillverkning och/eller i processindustrin. Du är van att arbeta i förebyggande syfte samt har ett kvalitetsfokuserat arbetssätt.
Som person är du serviceinriktad, initiativrik och flexibel. Du drivs av att utveckla både dig själv och företaget samt har god samarbetsförmåga. God fysisk förmåga krävs för tjänsten, då arbetet kan innebära höga höjder. Noggrann, problemlösande samt bra på att se möjligheter och förbättringar är egenskaper som värderas högt.
God kommunikationsförmåga är nödvändigt, både på svenska och engelska i tal och skrift.
Vi förutsätter att du har god datavana.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Genomföra underhållsarbete avseende förebyggande och avhjälpande underhåll på ett säkert och effektivt sätt t ex montage av el utrustning samt reparationer och felsökning inom hela fabriksområdet.
• Arbete med 5S för att hålla god ordning och reda inom arbetsområdet.
• Fackmannamässigt utföra montage av utrustning.
• Arbete med Underhållssystem med rapporteringar enligt arbetsorderflöde.
• Aktivt delaktig i grundorsaks analyser.
Tjänstens omfattning avser heltid och är på dagtid.
Tjänstens omfattning avser heltid och är på dagtid.
Placeringsort: Sundsvall.
Vi vill ha en alkohol och drogfri arbetsmiljö. Därför genomför vi ett alkohol- och drogtest vid nyanställning, samt slumpmässiga alkohol- och drogtester under året.
Frågor om tjänsten besvaras av Arbetsledare El/Automation, Mats Åsander 070-2121680
Din ansökan märkt "Elektriker" skickas till jobb@kubal.se
så snart som möjligt då urvalet sker löpande, dock senast 2025-12-07.
Vi behandlar ansökningarna löpande vilket gör att tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löper ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
E-post: jobb@kubal.se Arbetsgivarens referens
