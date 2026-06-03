Biträdande projektledare till Pumpstation IN
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2026-06-03
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Biträdande projektledare till Pumpstation IN, Nya RyaOm företaget
Gryaab AB driver programmet Nya Rya, som omfattar utveckling och utbyggnad av Ryaverket för att möta framtida kapacitets- och funktionskrav. Inom ramen för programmet planeras en ny pumpstation för inkommande vatten, benämnd Pumpstation IN.
Projektet Pumpstation IN är ett mycket komplext anläggnings- och industriprojekt i miljardklassen. Projektet omfattar bland annat omfattande berguttag cirka 30 meter under mark, tunnelpåslag, avancerade betongkonstruktioner med överbyggnad samt en omfattande maskinentreprenad för pumpar och rensbyggnad.
Objektet är beläget inom Gryaab AB:s verksamhetsområde samt i anslutning till Gryaab AB:s verksamhetsområde i Göteborg.
Om rollenGryaab söker konsultstöd i rollen som biträdande projektledare för projekt Pumpstation IN inom ramen för program Nya Rya. Rollen innebär att stödja Gryaabs projektledare i planering, styrning, samordning och uppföljning av projektet genom samtliga projektfaser.
Uppdraget omfattar tekniska, organisatoriska och administrativa arbetsuppgifter och kräver nära samverkan med projektledning, projekteringsorganisation, entreprenörer, konsulter och övriga intressenter.
Den biträdande projektledaren ska kunna arbeta både operativt och strategiskt samt vid behov självständigt ansvara för avgränsade delområden eller arbetsuppgifter.
Roll och ansvarSom biträdande projektledare kommer du bland annat att:
Stödja projektledaren i den dagliga styrningen och samordningen av projektet
Följa upp tid, kostnad, risk, kvalitet och framdrift
Samordna projektets olika teknikområden, konsulter, entreprenörer och intressenter
Delta i projekt-, projekterings- och byggmöten
Upprätta och följa upp projektdokumentation, tidplaner, mötesprotokoll och beslutsunderlag
Stödja vid planering och genomförande av projektering, upphandling och produktion
Identifiera, följa upp och hantera risker och avvikelser
Följa upp entreprenader, kontrakt och leveranser
Stödja vid ekonomisk uppföljning och budgetarbete
Koordinera och följa upp arbetsuppgifter inom projektorganisationen
Stödja vid kommunikation och samverkan med interna och externa aktörer
Stödja vid framtagande och implementering av arbetssätt, rutiner och processer inom projektet
Stödja vid resursplanering och bemanning utifrån projektets olika skeden och behovPubliceringsdatum2026-06-03Kompetenser
Vi ser att du uppfyller samtliga nedanstående obligatoriska krav, vilket ska framgå tydligt i ditt CV:
Minst åtta års erfarenhet av ledande ställning på beställarsidan och/eller entreprenadsidan i projekt eller program inom bygg- och anläggningsbranschen
Erfarenheten ska verifieras genom tre referensuppdrag, alternativt ett större uppdrag som pågått under minst tre år inom de senaste sex åren
Minst ett referensprojekt ska ha haft en total program- eller projektkostnad om minst 300 miljoner SEK samt multidisciplinär samordning mellan flera teknik- och installationsdiscipliner
Minst ett referensprojekt ska ha omfattat komplexa anläggningsarbeten med betydande inslag av bergschakter och/eller bergtunnlar
Minst ett referensprojekt ska ha omfattande platsgjutna betongkonstruktioner
Referensuppdragen ska styrka att du haft en aktiv och ledande roll i samordning, planering och genomförande av projektets olika teknikområden
Du ska kunna påbörja uppdraget enligt angivna tider i kontraktsvillkoren
Du ska behärska svenska flytande i tal och skrift
Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska
Du ska ha goda kunskaper inom entreprenadjuridik
MervärdeskravMycket relevant erfarenhet från stora och komplexa anläggningsprojekt
Erfarenhet av multidisciplinär samordning mellan flera teknikområden och aktörer
Erfarenhet av projekt med bergarbeten, platsgjutna betongkonstruktioner och tekniskt komplexa installationer
Erfarenhet av roller med hög grad av ansvar, samordning och ledning
Förmåga att skapa struktur, framdrift och tydlig kommunikation i komplexa projektorganisationer
Förmåga att identifiera och hantera risker och kritiska moment
God förståelse för samarbete mellan beställare, projektörer och entreprenörer
Förmåga att omsätta tidigare erfarenheter i aktuellt uppdrag
Uppdragsinformation
Uppdragsform: Konsultuppdrag enligt ABK 09
Uppdragsperiod: Från det att avtalet undertecknats av båda parter till dess att pumpstationen är driftsatt och projekt Pumpstation IN avslutats
Uppsägningstid: Ömsesidig uppsägningstid om tre månader
Omfattning: Bedöms motsvara en heltidstjänst
Placeringsort: Göteborg
Arbetsplats: Uppdraget ska i sin helhet utföras på plats hos Gryaab
Projektets planering: Projektering planeras starta under våren 2026 och produktion under 2027
Projektets färdigställande: Projekt Pumpstation IN förväntas färdigställas under 2034
AnsökanSkicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare på anbud@kraftsam.se
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Välkommen med din ansökan!
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Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Norra Fågelrovägen 3 (visa karta
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418 34 GÖTEBORG Arbetsplats
Kraftsam Jobbnummer
9946531