Timvikariat: Måltidsbiträden till Lerums kommun
Lerums kommun, Bemanningsenheten / Restaurangbiträdesjobb / Lerum Visa alla restaurangbiträdesjobb i Lerum
2026-06-03
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Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
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Inför höstterminens start söker vi nu timvikarier till våra kök inom Måltidsservice i Lerums kommun.
Som timvikarie blir du anställd via Lerums kommuns Bemanningsenhet. Uppdragen gäller när ordinarie personal är frånvarande, vilket kan vara både vid kortare inhopp och längre vikariat.
Så fungerar det:
Du blir intermittent anställd (timvikarie) och får löpande förfrågningar om arbetspass – ibland samma dag, ibland med längre framförhållning. Du anger själv när du är tillgänglig för arbete i vårt digitala bokningssystem, där du också kan anmäla intresse för specifika arbetspass.
Som timvikarie kan arbetsuppdragen variera från dag till dag, och du kan arbeta i olika kök runtom i kommunen. Arbetstiderna är dagtid på vardagar, men även helger i kök på äldreboende kan förekomma.
10 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Du bidrar till att varje måltid blir en positiv och trivsam upplevelse för våra gäster.
Du arbetar enligt kommunens vision med fokus på ekologiska inköp, minskat matsvinn och klimatsmarta måltider. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat disk, städning samt mottagning och hantering av varuleveranser.
Om du har tidigare erfarenhet och/eller utbildning som måltidsbiträde kan fler uppgifter ingå, såsom:
• Tillredning av kalla såser, dressingar, råkost och sallader
• Tillagning av tillbehör till måltiderna
• Bakning av brödKvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som är självgående, serviceinriktad och ansvarstagande. Du arbetar strukturerat, samarbetar väl med andra och har förmåga att växla mellan olika arbetsuppgifter utan att tappa kvalitet eller tempo. Du trivs i en varierad arbetsmiljö där du kan växla mellan flera arbetsuppgifter.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av arbete inom storkök
• Kunskap om specialkost
• Utbildning som måltidsbiträde
• Kunskaper inom livsmedelshygien och egenkontrollprogram
Eftersom dokumentation och kommunikation är en del av arbetet behöver du ha goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift, samt god datavana.Övrig information
Eftersom tjänsten innebär arbete inom skola och förskola krävs ett giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister för "Arbete inom skola eller förskola". Du beställer det själv via Polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/digitalt-registerutdrag/
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
Arbetstid: Dagtid.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329882". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lerums Kommun
(org.nr 212000-1447)
Bagges Torg (visa karta
)
443 80 LERUM Arbetsplats
Lerums kommun, Bemanningsenheten Kontakt
Kommunal Lerum fo.lerumskommun.vast@kommunal.se 010-4429364 Jobbnummer
9946530