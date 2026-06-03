Strålskydds- mättekniker
Ett nytt kapitel AB / Säkerhetsjobb / Oskarshamn Visa alla säkerhetsjobb i Oskarshamn
2026-06-03
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Vill du arbeta i en säkerhetskritisk verksamhet där ditt arbete bidrar till att skydda människor, miljö och anläggning? Vi söker erfarna, noggranna och engagerade strålskydds-/mättekniker med kategori A eller B.
Är du intresserad men bor på annan ort? Det går utmärkt att veckopendla, vi löser allt praktiskt!
Vad efterfrågas:
Att du har några års erfarenhet av kärntekniskt arbete, du innehar strålskyddsutbildning samt praktiskt erfarenhet, A eller B-kategori.
Säkerhetsklassad tjänst.
B-körkort
Arbetet innefattar tex:
Genomföra mätning och övervakning,
Delta i planering av strålskyddsarbete vid underhålls- och revisionsarbete,
Utföra förebyggande arbete för att minimera risken för kontaminationsspridning,
Ge stöd och rådgivning till personal rörande strålning och risker,
Dokumentera mätresultat och rapportera avvikelser.
Vem är du som person:
Vi sker dig som har praktiskt erfarenhet av arbete inom strålskydd. Du är noggrann, kommunikativ, trygg, lugn och pålitlig person. Du trivs med ett "hands on" arbete och vill arbeta rent praktiskt med mätning, övervakning och förebyggande arbete för en säker miljö. Arbetet sker i nära samarbete med andra funktioner, varpå du behöver vara både samarbetsvan och kommunikativ. Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Strålskyddsutbildning kategori A eller B är krav.
Arbetet sker på plats, minst månd-torsd.
När: Enligt överenskommelse, start efter sommaren/i höst.
Har du frågor, eller är nyfiken på tjänsten? Kontakta mig gärna!
Ansvarig rekryteringskonsult:
Karin Signell Engelholmkarin@ettnyttkapitel.se
070 222 12 78 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7846926-2034605". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ett nytt kapitel AB
(org.nr 559478-4141), https://www.ettnyttkapitel.se
572 31 (visa karta
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572 31 OSKARSHAMN Arbetsplats
Ett Nytt Kapitel AB Jobbnummer
9946537