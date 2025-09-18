Elektriker
Dala Industrisupport AB / Installationselektrikerjobb / Västerås Visa alla installationselektrikerjobb i Västerås
2025-09-18
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dala Industrisupport AB i Västerås
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
, Sala
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-18Om tjänsten
Som elektriker hos Ebes Ventilation får du en varierad och spännande arbetsdag där du arbetar på uppdrag ute hos kund. Arbetsuppgifterna kan inkludera montage och framdragning av matning till aggregat, arbete i fläktrum med styr- och reglersystem samt behovsstyrd ventilation. Du kommer att vara en viktig del av teamet och arbeta både självständigt och i samarbete med kollegor för att leverera högkvalitativa lösningar.
Ansvarsområden-Installation, felsökning och reparation av befintliga och nya elinstallationer.
• Service och underhåll av elinstallationer i bostäder och kommersiella byggnader.
Ort: Västerås
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid, måndag-fredag
Om digEbes söker dig som är positiv, arbetsvillig och inte rädd för att ta tag i saker. Du är en lagspelare och har lätt för att skapa goda relationer, vilket är viktigt då du representerar företaget vid kundmöten. Med ditt professionella bemötande och serviceinriktade sätt bidrar du till en positiv kundupplevelse. För att trivas i rollen behöver du kunna arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Kvalifikationer-Relevant utbildning inom elteknik eller motsvarande kompetens.
• Tidigare erfarenhet av installation och felsökning inom el.
• Erfarenhet av styr- och reglersystem
• B-körkort
Meriterande-Erfarenhet av fastighetsautomation.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om kundenEbes Ventilation är ett välrenommerat företag baserat i Västerås som erbjuder lösningar inom ventilation, kyla, el, fastighetsautomation och VVS för både privatpersoner och företag. Företaget arbetar med en bred kundkrets som inkluderar både mindre och större fastighetsägare, industrier, kommuner och kommersiella fastigheter.
Med ett starkt nätverk av professionella installatörer och samarbete med systerföretag inom Vesamgroup kan Ebes leverera kompletta system för inneklimat, el och automation. Deras verksamhet sträcker sig över hela Västmanland, och projekten de genomför varierar från nyproduktion till renoverings- och ombyggnadsprojekt. Ofta samarbetar de med andra entreprenörer i total- eller utförandeentreprenader för att säkerställa bästa möjliga resultat.
Hos Ebes Ventilation erbjuds ett omväxlande arbete med en kultur som värdesätter god planering och ordning. Detta skapar en arbetsmiljö där tekniska färdigheter och samarbete är centrala för att lösa kundernas problem på ett effektivt och professionellt sätt.
Om ossDala Industrisupport är en trygg partner inom kompetensförsörjning, med över 100 års samlad erfarenhet. Vi förstår industrins behov och utmaningar och tror på att viljan att lära sig är lika viktig som erfarenhet. Genom att vara närvarande och erbjuda personlig service hjälper vi både företag och medarbetare att nå sin fulla potential.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dala Industrisupport AB
(org.nr 559161-2709), http://www.dalaindustrisupport.se Arbetsplats
Dala Industrisupport Kontakt
Tilde Jakobsson tilde.jakobsson@dalaindustrisupport.se 0709676913 Jobbnummer
9516287