Elservice i Olofström AB / Installationselektrikerjobb / Olofström
2025-08-15


Vi söker efter en erfaren och självgående elinstallationselektriker för att utöka vår verksamhet i Olofström. Du är en driven och engagerad person som trivs med att arbeta självständigt men även i team. Som person är du ansvarstagande, ordningsam, positiv och flexibel. Du ska även ha en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Elinstallatören kommer arbeta i våra varierande elinstallationsprojekt, som finns i följande miljöer.
Industrier
Butiker
Kontor
Kommersiella fastigheter
Privata byggnader

Dina arbetsuppgifter
Elektriska nyinstallationer
Elektriska ombyggnationer
Elektriska underhållsarbete
Utföra felsökningar, servicearbete och reparationer
Läsning och tolkning av ritningar och kopplingsschema
Byggnation och montering av elskåp

När elinstallatören har fasats in i vår verksamhet finns möjligheten att utvecklas till en ledande elinstallatör. Arbetsuppgifterna som adderas vid den tidpunkten diskuteras då. Exempel på utökade arbetsuppgifter:
Utökat arbetsansvar
Projektplanering
Materialinköp
Fördela arbete
m.m.

Krav på utbildning & erfarenhet
Gymnasieutbildning elektriker eller liknande
Godkänt ECY-certifikat
Erfaren och självgående (minst 2-4 års erfarenhet inom elinstallationsarbete)
B-körkort
Goda kunskapar i svenska både i tal och skrift
Datorvana

Meriter
Felsökningskunskaper
Solcellsinstallation
Liftkort

Övrig information
Anställning: Heltid
Anställningsstart: Omgående
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
E-post: marcus.fristedt@fristedtengineering.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Elservice i Olofström AB (org.nr 556600-4619)
Ekhagsvägen 8 (visa karta)
293 40  OLOFSTRÖM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9459907

