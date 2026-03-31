Electronic Engineer R&D
Var med och utveckla morgondagens smarta ammunition!
Som Electronic Engineer R&D inom affärsområde Large Caliber Systems (LCS) får du en nyckelroll i att utveckla helt nya svenska produkter. Här får du utrymme att påverka tekniken på djupet i ett team där vi skapar lösningar som ännu inte finns på den svenska marknaden.
Om rollen
Affärsområdet LCS i Sverige börjar nu sin satsning på programmerbar ammunition. Därför behöver vi stärka vårt produktkontor med en Electronic Engineer R&D som blir ansvarig för tändrörselektronik inom Nammo Sweden. Tändrörselektroniken utvecklas framförallt av Nammo Norway men ska nu vidareutvecklats och implementeras i svenska produkter. Ditt uppdrag blir bl a att sätta upp och genomföra tester av de nya produkterna både i labb och på skjutfält. Tjänsten innebär också att du kommer att delta i större internationella utvecklingsprogram där du får möjlighet att bidra med din expertis inom elektronik.
Som Electronic Engineer R&D på vårt produktkontor blir du en del av en växande grupp som idag består av 12 personer som arbetar nära varandra. Rollen innebär även ett tätt samarbete med Nammos utvecklingsteam i Norge, lokala teknik- och kvalitetsavdelningar samt inköp.
Exempel på fler arbetsuppgifter:
Säkerställa att nödvändiga analyser och tester genomförs och dokumenteras för att verifiera design
Framtagning av tekniska dokument
Montera dataloggar i testobjekt och genomföra datainsamling
Praktiskt laboratoriearbete och testning
Du rapporterar till Manager Product Office LCS och din placeringsort är på vår site i Lindesberg där ett nytt laboratorium är under uppbyggnad.
Vår kandidat
Vi vänder oss till dig som är civil- eller högskoleingenjör inom elektronik och som har erfarenhet som utvecklingsingenjör eller testingenjör. Du har arbetat inom något eller flera områden såsom RF, sensorteknologi, dataloggar och/eller strömförsörjning. Dina kunskaper i svenska och engelska är goda i både tal och skrift. Svenskt medborgarskap är ett krav.
Som person är du noggrann och strukturerad och arbetar systematiskt för att slutföra dina uppgifter. Du är en kommunikativ team-player som trivs med att samarbeta samtidigt som du inte är rädd för att ta eget ansvar. Du är nyfiken, har en vilja att utvecklas och ta till dig av ny kunskap.
Rätt person erbjuds en fantastisk möjlighet till utveckling såväl yrkesmässigt som personligt i ett framgångsrikt företag som bidrar till nationers och individers säkerhet.
Vi samarbetar med Consensus i den här rekryteringen För mer information gällande rollen och Nammo är du välkommen att kontakta Hanna Malmborg 073-048 68 40 eller Lena Ottaway 070-547 36 00. Vi ser fram emot din ansökan via www.consensus.nu
senast 15 april. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15. Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Consensus Sverige AB
(org.nr 556629-9284)
Köpingsvägen 35 (visa karta
)
711 31 LINDESBERG Arbetsplats
