Företagspresentation Till vår kund Siemens Energy, en ledande global aktör inom energibranschen, söker vi nu en Electrical System Engineer för ett uppdrag på deras site i Finspång. Företaget är tack vare högteknologisk och innovativ produktutveckling en etablerad partner inom energisektorn som levererar avancerade samt hållbara lösningar för marknadens nuvarande och framtida behov. Du får genom det här uppdraget möjlighet att arbeta i en internationell och framåtsträvande miljö där utvecklingsmöjligheterna är många. Det här är inledningsvis ett konsultuppdrag på 6 månader via Unik Resurs med mycket god möjlighet till förlängning.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden Som en del av Electrical Engineering ansvarar du för att ta fram kundanpassade elkonstruktioner och komplett elteknisk dokumentation för samtliga kundprojekt inom deras segment för medelstora gasturbiner. Inom elinstallation arbetar de med konstruktion av den övergripande installationen, exempelvis kablar, kabelstegar, kopplingslådor och övergripande kabeldragning. Tillsammans med dina kollegor arbetar du i kundorderprojekt och säkerställer att kundens krav uppfylls både i konstruktion och dokumentation. Du fungerar som stöd till både montage och site, och arbetet innebär även viss kontakt med underleverantörer, inköp och säljorganisationen. De arbetar i flera olika gränssnitt där man förväntas vara proaktiva samt öppna för förändring och utveckling. Som en del av projektarbetet kommer du även att delta i verkstadsbesök för att stödja projekten genom hela monteringsfasen.
Din profil
• Du har relevant utbildning inom elkraft/elektroteknik och flera års erfarenhet inom området.
• Du har god förståelse för krav inom ATEX/IEC Ex och arbetar med fokus på kvalitet och säkerhet. ATEX/IEC Ex-certifiering är meriterande.
• Tidigare erfarenhet av deras produkter samt andra kraftgenererande produkter är starkt meriterande.
• Erfarenhet av COMOS gör att du snabbare kommer in i rollen. Kunskap i SAP är också en fördel.
• Du kommunicerar obehindrat på engelska, både muntligt och skriftligt.
Du är en engagerad och ansvarstagande lagspelare med god kommunikativ förmåga. Du planerar och driver ditt arbete självständigt, tar ansvar för dina leveranser och bidrar aktivt till teamets gemensamma framdrift. Med fokus på kvalitet och kundnöjdhet säkerställer du hög standard och leverans i tid, samtidigt som du värdesätter samarbete, mångfald och ett inkluderande arbetsklimat.
Bli en del av Unik Resurs - Din karriär och utveckling är vår prioritet! Vi värderar varje individs unika kompetens och engagemang. På Unik Resurs strävar vi efter att inte bara vara din arbetsgivare, utan en partner i din karriärsutveckling. Vi är ett team och genom regelbundna avstämningar jobbar vi tillsammans för att du både ska utvecklas och trivas i din roll som konsult. Vårt erbjudande:
• Fast månadslön: Hos oss får du ekonomisk stabilitet med en konkurrenskraftig och pålitlig månadslön.
• Trygga anställningsvillkor: Vi följer kollektivavtal och erbjuder förmånliga försäkringar för din trygghet och välbefinnande.
• Personlig och professionell utveckling: Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med din Konsultchef, som finns där för att ge både personlig support och professionell coachning.
• Unikt nätverk: Som en del av Unik Resurs är du aldrig ensam. Du blir en del av ett nätverk av professionella, där samarbete och stöd står i centrum.
• Kompetensutveckling genom Unik Academy: Vi investerar i din framtid genom kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter via vår Unik Academy.
Vi välkomnar dig att ta nästa steg i din karriär med oss på Unik Resurs. Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och framåtsträvande team!
