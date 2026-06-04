Ekonomisk förvaltare
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2026-06-04
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Ref: 20261429 Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett viktigt arbete där du är en nyckelspelare i att hantera ekonomi och avtal. Du kommer att ingå som en del i fastighetsförvaltningsenheten, där 9 ekonomiska förvaltare arbetar. Ni arbetar tätt tillsammans både inom enheten och inom Stadsfastigheter. Ni har ett stort erfarenhetsutbyte och utvecklar vårt gemensamma arbetssätt.
Som ekonomisk förvaltare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter hantering av sektionens ekonomi, hyresavtal, beställningar från kund och fastighetsekonomiska analyser. I arbetsuppgifterna ingår ekonomiska avstämningar, ekonomiska genomgångar med förvaltare, omförhandling av hyresavtal, prognosarbete och analyser.
Du kommer att tillhöra boendesektionen där ditt fokus kommer ligga på lokaler som nyttjas av andra förvaltningar i staden. Fastighetsbeståndet inom ditt ansvarsområde innefattar hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, funktionsstödsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Vår ekonomi består av en årlig driftbudget för våra fastigheter och planerade underhållsåtgärder.
Vi erbjuder ett fritt och varierande arbete där du själv får ansvara för att planera ditt arbete och dina arbetsdagar samt ett arbetsklimat och kollegor som präglas av kvalitetsmedvetenhet och att vi bryr oss om varandra.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskole-/ universitetsutbildning om 180 hp som fastighetsekonom eller annan motsvarande utbildning och erfarenhet som kan bedömas som likvärdig. Du behöver ha minst 3 års erfarenhet från arbete med fastighetsekonomiska frågor. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift, goda datorkunskaper och god systemvana samt B-körkort är krav för tjänsten. Erfarenhet av fastighetsekomiska analyser och erfarenhet av budget och uppföljning ser vi som ett stort plus. Det är även en fördel om du har kompetens/utbildning i jordabalken, hyresrätt och/eller fastighetsrätt samt om du har erfarenhet av hyresförhandling.
För att trivas hos oss tror vi att du är en strukturerad och prestigelös person med siffersinne som trivs med ett högt arbetstempo. Du ser detaljer, samtidigt som du förstår helheten. Rollen innebär många kontakter, både inom sektionen och med andra enheter, hyresgäster och förvaltningar som kräver en god kommunikativ förmåga. Det är därför viktigt att du tycker om att samarbeta, samtidigt som du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du är också en person som drivs av att utveckla såväl verksamheten som dig själv. I rollen uppstår ibland snabba förändringar, det är därför viktigt att du kan arbeta effektivt under press och bibehålla en positiv inställning i arbetet. Att ta till sig av konstruktiv feedback och lära sig av den är en självklarhet för dig.
Eftersom allt Malmö stad gör grundar sig i våra värdeord; respekt, engagemang och kreativitet så är det viktigt och avgörande att dessa värden känns lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
Om arbetsplatsen
Stadsfastigheter består av 180 anställda på fem enheter, fastighetsförvaltningsenheten förvaltar Malmö stads fastigheter för bland annat kultur, fritid, barnomsorg, skola, boende och kontor. Beståndet uppgår till över 1,8 miljoner kvadratmeter och omsätter årligen ca 2 miljarder kronor. Vår viktigaste uppgift är att tillgodose våra lokalnyttjares och hyresgästers behov av väl fungerande lokaler.
Serviceförvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Möjlighet till distansarbete: Ja, utifrån verksamhetens behov
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
På serviceförvaltningen erbjuder vi möjlighet till distansarbete, förutsatt att det fungerar för verksamheten och passar dina individuella förutsättningar. I denna tjänst finns det möjlighet till distansarbete på deltid efter dialog med din chef.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261429". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö Stad Jobbnummer
9948866