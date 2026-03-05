Ekonomikonsult | Insourcing Services | Linköping
Ernst & Young AB / Redovisningsekonomjobb / Linköping Visa alla redovisningsekonomjobb i Linköping
2026-03-05
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ernst & Young AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Katrineholm
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vill du utvecklas i en global organisation där din ambition får ta plats? EY erbjuder dig möjligheten att arbeta med utmanande och varierande uppdrag inom olika branscher och företag. Genom vårt globala nätverk, vår teknik och vår inkluderande kultur får du verktygen att förverkliga din potential. Lär dig av de bästa - omge dig med nyfikna kollegor. Det här är EY.
Möjligheten
Vi växer i Östergötland och söker en driven konsult till EY Insourcing Services, med placering i Linköping. Du kommer att vara en del av ett snabbväxande team som etablerar sig i regionen, med uppdrag som bland annat redovisningsekonom, controller eller redovisningsansvarig hos våra kunder.
Ansvarsområden
Som konsult arbetar du ute hos kund och bidrar med din kompetens inom redovisning och ekonomistyrning. Du är också med och driver interna projekt inom EY, baserat på dina intressen. Vår hybridmodell möjliggör flexibelt arbete - på kundens kontor, hemifrån eller från EY:s kontor i regionen.
Färdigheter och egenskaper för framgång
Examen från högskola/universitet med inriktning ekonomi
Minst två års erfarenhet som redovisningsekonom eller controller
Goda kunskaper i redovisning och praktisk erfarenhet är ett krav
Hög språklig nivå i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vi ser gärna att du också har erfarenhet av
Att arbeta i olika ekonomisystem
Att snabbt sätta dig in i nya miljöer och processer
Att bidra till teamets utveckling genom kunskapsdelning
Vad vi erbjuder dig
Kontinuerligt lärande: Du utvecklar tankesätt och färdigheter som hjälper dig att navigera in i framtiden.
Framgång så som du definierar den: Vi ger dig verktygen och flexibiliteten, så att du kan göra skillnad på ditt sätt.
Transformativt ledarskap: Vi ger dig insikter, coachning och självförtroende för att bli den ledare som världen behöver.
Inkluderande kultur: Du kommer att accepteras för den du är och få möjlighet att använda din röst för att hjälpa andra att hitta sin.
Läs gärna mer om vad EY kan erbjuda dig på ey.com/sv_se/careers, i sociala medier och på karriarbloggen.ey.com.
Är du redo att "Shape your future with confidence"? Ansök idag.
Vänligen skicka in din ansökan senast den 31 mars 2026. Urval och intervjuer sker löpande. Vid frågor gällande tjänsten, kontakta Martin Petrini på Martin.Petrini@se.ey.com
. Vid frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta Adrian Lyng på Adrian.Lyng@se.ey.com
. Tillträde sker enligt överenskommelse. Observera att en bakgrundskontroll kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
På EY främjar vi en inkluderande miljö och värdesätter olikheter. Vi uppmuntrar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder och strävar efter en rättvis rekryteringsprocess. Vid behov av stöd eller anpassningar, kontakta vårt rekryteringsteam på recruitmentsweden@se.ey.com
.
EY | Building a better working world
EY is building a better working world by creating new value for clients, people, society and the planet, while building trust in capital markets.
Enabled by data, AI and advanced technology, EY teams help clients shape the future with confidence and develop answers for the most pressing issues of today and tomorrow.
EY teams work across a full spectrum of services in assurance, consulting, tax, strategy and transactions. Fueled by sector insights, a globally connected, multi-disciplinary network and diverse ecosystem partners, EY teams can provide services in more than 150 countries and territories. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ernst & Young AB
(org.nr 556053-5873)
Storgatan 13 (visa karta
)
581 05 LINKÖPING Jobbnummer
9779362