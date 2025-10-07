Ekonomicontroller sökes! Deltid till en början
2025-10-07
Är du en självgående och noggrann ekonom med sinne för struktur? Trivs du med att arbeta nära verksamheten och analysera siffror som stöd för beslut? Vill du bidra till ett viktigt uppdrag i en förvaltande myndighet? Då kan det här vara ett uppdrag för dig!Publiceringsdatum2025-10-07Om tjänsten
Vi på Perido letar efter en ekonomicontroller till vår kund, vars samhällsuppdrag är att förvalta och utveckla byggnader och miljöer som den svenska staten äger. Denna tjänst är belägen på kundens kontor i Solna, där arbetet sker på plats. Uppdraget är 50% under den första perioden, sedan upp till 100% resten av uppdraget.Arbetsuppgifter
I rollen som ekonomicontroller ansvarar du för ekonomisk planering, uppföljning och rapportering inom ett fastighetsområde. Du stödjer fastighetschefen och driver arbetet med budget, prognos och bokslut. Rollen inkluderar även löpande redovisning, som ombokningar och projektavslut, samt ekonomiskt stöd till förvaltningen. Du bidrar också till Ekonomienhetens arbete med rutiner, utredningar och centralt ekonomistöd. Arbetet kräver god struktur och förmåga att hålla tidplaner.Dina arbetsuppgifter
Ekonomiskt stöd till fastighetschef
Budget, prognos och bokslutsarbete
Löpande redovisning (t.ex. ombokningar, projektavslut)
Samordning och kvalitetssäkring av ekonomiska processer
Stöd i Ekonomienhetens centrala uppgifter
Bidra i systembyte för fastighetsförvaltning
Strukturerat arbete med fokus på tidplaner
Dina egenskaper
Som ekonomicontroller är det viktigt att vara analytisk, noggrann och strukturerad. Du behöver kunna arbeta självständigt, ta eget ansvar och samtidigt samarbeta väl med kollegor från olika delar av organisationen. Rollen kräver ett proaktivt arbetssätt, god kommunikativ förmåga och ett intresse för att förstå verksamheten bakom siffrorna. Du trivs med att arbeta mot deadlines och har förmåga att planera och prioritera ditt arbete effektivt.
Är det dig vi söker?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Högre ekonomisk utbildning inom högskola eller universitet
Minst 3 års erfarenhet av att arbeta med ekonomisk styrning, budgetering och uppföljning av verksamheten
Erfarenhet av att samordna och leda kollegor i samband med arbetet av budget, prognos och bokslut
Arbetat minst 3 år med redovisning och genomfört bokslut självständigt, tex stämt av konton, gjort ombokningar och periodiseringar och slutredovisat projekt löpande
Förmåga att kommunicera obehindrat i tal och skrift
Meriterande:
Arbetat minst 3 år i ekonomisystemet Unit4ERP (Agresso) och i olika moduler
Arbetat minst 3 år som ekonom i fastighetsbranschen
Arbetat minst 1 år med fastighetssystemet FAST2
Arbetat minst 1 år i fastighetssystemet LEBTjänstens omfattning och tillträde
Deltid 50% under november och december. Därefter 75-100%. Konsultuppdrag till och med 2026-09-30. Start i mitten av november.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
Ansvarig rekryterare för denna tjänst är Anna Hommerberg som kan nås på mejl anna.hommerberg@perido.se
. De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35482 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
