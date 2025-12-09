Ekonomicontroller
Kungliga Biblioteket / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2025-12-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungliga Biblioteket i Stockholm
, Håbo
, Strängnäs
, Ludvika
eller i hela Sverige
Vill du vara med och stärka ekonomistyrningen i en verksamhet som arbetar med att bevara Sveriges kulturarv för framtiden? Gillar du att omsätta komplex information till pedagogiska underlag som hjälper verksamheter att fatta bättre beslut?
Just nu söker Kungliga biblioteket (KB) en engagerad och framåtblickande ekonomicontroller som drivs av att utveckla ekonomisk styrning och processer.Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
Som ekonomicontroller på Enheten för ekonomi och upphandling inom Avdelningen för verksamhetsstöd får du en central roll i att planera, analysera och följa upp KB:s ekonomi och verksamhet på myndighetsövergripande nivå. Du arbetar verksamhetsnära och stödjer projektledare, enhets- och avdelningschefer i prognos-, budget- och uppföljningsarbetet. Du stöttar även med långsiktiga investeringskalkyler och olika ekonomiska business case. Du ansvarar för hantering och återredovisning av externa medel och rapportering såväl internt som externt.
Vidare bidrar du i pågående och framtida utvecklingsinsatser som syftar till att förbättra processer, metoder och rutiner kopplade till projektstyrning, en viktig del i att stärka kvalitetssäkringen av beslutsunderlag.
Som medarbetare på KB bidrar du med din erfarenhet och kompetens till den ständiga utvecklingen av KB:s verksamhet och medverkar till ett bra och respektfullt arbetsklimat.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du:
• Akademisk utbildning inom ekonomi alternativt annan utbildning som vi bedömer likvärdig
• Flerårig aktuell och relevant erfarenhet av arbete som ekonomicontroller eller motsvarande
• Aktuell erfarenhet av arbete med budget, prognos, analys och uppföljning från en medelstor eller stor verksamhet
• God kommunikationsförmåga i både tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande är:
• Relevant erfarenhet av arbete med ekonomi inom offentlig sektor
• Erfarenhet av att implementera eller driva utveckling av budget- och prognosverktyg eller beslutsstöd
• God kunskap om den statliga budgetprocessen
Som person är du kommunikativ, har driv och trivs med att samarbeta med andra människor. Du är noggrann, planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett strukturerat sätt. Du har en god analytisk förmåga och löser problem på ett konstruktivt sätt. Du har även erfarenhet av att pedagogiskt vägleda kollegor i ekonomiska frågor.
Stor vikt läggs vid de personliga egenskaperna.
Säkerhetsintervju samt bakgrundskontroll kan komma att genomföras med slutkandidat.
Anställning och tillträde
Det här är en tillsvidareanställning som inleds med sex månader provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placering är i centrala Stockholm.
KB har verksamhet på olika orter, Stockholm, Strängnäs och Bålsta. Hos oss har du möjlighet till distansarbete upp till 50% av arbetstiden.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-09. Bifoga CV och beskriv varför du är intresserad av jobbet och vad du kan bidra med, du behöver inte bifoga personligt brev.
I denna rekrytering använder vi oss av urvalsfrågor istället för personligt brev där du beskriver kort varför du är intresserad av denna tjänst och vad du kan bidra med. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Kontakt
Vill du veta mer om jobbet välkommen att kontakta Peter Carlsson, enhetschef ekonomi och upphandling via 010-709 36 99.
För anställningsvillkor och process kontakta HR-partner Jenny Berglöw via 010-709 38 98.
Fackliga kontaktpersoner är May Nilsson, ST-KB, och Karl Isaksson, SACO-KB, båda nås via växeln 010-709 30 00.
Om Enheten för ekonomi och upphandling
Enheten för ekonomi och upphandling är en del av Avdelningen för verksamhetsstöd. Enhetens uppdrag är att ansvara för verksamhetsplanering, ekonomistyrning och uppföljning på myndighetsnivå samt samordna och ge stöd till KB:s övergripande budgetuppföljning och budgetprocess. Enheten ansvarar även för ekonomiredovisning, bokslut, finansiell rapportering, årsredovisning samt samordnar och ger stöd vid upphandling och inköp av varor och tjänster. Därtill ger enheten stöd inom ekonomiadministration, resetjänster och representationsregler samt redovisning och förvaltningsfrågor av fonder knutna till KB.
Om Kungliga biblioteket
Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek. Våra samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer varje dag. Vi har allt från handskrifter, böcker och tidningar till musik, film och datorspel. KB bevarar och tillgängliggör vårt kulturarv och främjar samverkan mellan Sveriges bibliotek. Ytterst handlar uppdraget om demokrati, jämlikhet och fri åsiktsbildning. Dessutom är KB en arbetsplats för forskare, studenter och ca 350 medarbetare.
Vi erbjuder en arbetsplats som präglas av ansvar, öppenhet, tillit och lärande. Vi vill ge lika möjligheter för alla och värdesätter jämlikhet och mångfald i vår verksamhet. Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Biblioteket
(org.nr 202100-1710), http://www.kb.se/ Jobbnummer
9636425