Ekonomichef till Artipelag
2025-09-23
Nu söker vi en Ekonomichef.
Vår nya hjälte måste vara en lyhörd problemlösare, en ledare som ska förstå balansen av konst, kultur, affär och ekonomi. Som kollega trivs du med att vara en nyckelperson med aktiv och drivande del i ledningsgruppen.
På Artipelag arbetar alla tillsammans för att skapa en upplevelse i världsklass under gästens besök. Vi vill att du hjälper oss att både förstå och öka intresset för siffror och nyckeltal för att ytterligare styra vår verksamhet åt rätt håll.
Som Ekonomichef på Artipelag kommer du att:
Övergripande arbeta med att säkerställa redovisning och resultat
Rapportera till ledning och styrelse
Upprätta månads- och årsbokslut, inkomstskatt och momsdeklarationer
Arbeta och ligga i framkant med likviditet- och kassaflödesanalyser
Budgetera och analysera det ekonomiska resultatet tillsammans med respektive avdelningschefer
Skapa, utveckla och bygga rapporter, effektivisera flöden och driva processer framåt
Göra lönsamhetsuppföljning för respektive avdelning
Idag anlitar Artipelag en redovisningsbyrå för fakturahantering och löner. Eventuellt kommer du ha personalansvar för ett eget team i framtiden. Tillsammans finner vi vägen framåt!
Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - och bidra till vår kultur där vi bryr oss på riktigt, om varandra, våra besökare och vår unika plats.
Artipelag är känt för banbrytande konstutställningar, men många kommer också för att konferera, genomföra stora event i den unika Artboxen, eller bara för en bit mat och en promenad. Detta innebär en stor variation av gäster och besökare, stora och små projekt.
Vi erbjuder våra medarbetare en spännande, utvecklande och utmanande arbetsplats i en unik skärgårdsmiljö där konst möter natur.
För mer information kontakta vår rekryterare Lena Detter
