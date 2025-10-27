Ekonomichef
Derome AB / Ekonomichefsjobb / Varberg Visa alla ekonomichefsjobb i Varberg
2025-10-27
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Derome AB i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige
På Derome är vi stolta över att vara ett tryggt, familjeägt företag där gemenskap och omtanke genomsyrar vår kultur. Här får du möjlighet att växa både professionellt och personligt, alltid med stöd från engagerade ledare och kollegor. Hos oss förenas en stark gemenskap med en inkluderande arbetsmiljö där vi värdesätter långsiktighet, enkelhet och ansvarstagande. Vi erbjuder flexibilitet i arbetet, men uppskattar att de flesta av oss gärna väljer att vara på plats tillsammans. Nu söker vi medarbetare som delar våra värderingar och vill vara med och driva vår utveckling framåt.
Derome Bygg & Industri AB
Vi står inför en spännande utvecklingsresa där lönsamhet, digitalisering och hållbar tillväxt står i fokus och söker nu en affärsdriven Ekonomichef som kommer att ha en nyckelroll i bolagets fortsatta framgång.
Som Ekonomichef är du en aktiv och engagerad medlem i bolagets ledningsgrupp. Du bidrar med affärsmässiga perspektiv, analyser och insikter som stödjer och utmanar beslutsfattande och driver bolagets fortsatta utveckling. Du är med och påverkar riktningen framåt, både strategiskt och operativt - med fokus på lönsamhet, effektivitet och tillväxt.
Du ansvarar för att leda och utveckla controllingfunktionen och coacha ett kompetent team av controllers, samtidigt som du själv är en nyckelperson i det dagliga ekonomiarbetet. Redovisning, inklusive kund- och leverantörsreskontra hanteras av vårt moderbolag.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att
- Driva arbetet med att effektivisera och digitalisera processer och arbetssätt.
- Analysera och sammanställa månads- och kvartalsrapporter till verksamheten.
- Ansvara för likviditetsplanering och rapportering.
- Planera och leda det årliga budgetarbetet.
- Vara delaktig i framtagning av årsbokslut och årsredovisning.
- Säkerställa ekonomisk transparens och tydliga beslutsunderlag genom utveckling av system och rutiner.
- Bevaka lagar och krav inom ekonomiområdet i samråd med koncernens ekonomifunktion.
Vi söker dig som är
Du är en trygg och affärsmässig ledare med god helhetssyn. Du trivs i en miljö där du får kombinera struktur och analys med kommunikation och relationsbyggande. Du har en stark vilja att bidra till utveckling - både i siffror och i människor.
Vi tror att du har
- Akademisk examen inom ekonomi, finans eller motsvarande.
- Flera års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete från större bolag eller koncernmiljö. Gärna i en ledarroll.
- Intresse för digitalisering, affärssystem och processförbättringar. Har du erfarenhet av implementering av affärssystem ses det som meriterande.
- En kombination av analytisk skärpa, strategiskt tänkande och ett prestigelöst, samarbetsinriktat arbetssätt.
Hos oss kommer du att ha stor möjlighet att påverka på riktigt. Du kliver in i en central roll i ett stort och stabilt företag med stark marknadsposition - med entreprenörsanda och en tydlig ambition att utvecklas. Du blir en viktig del av vår fortsatta resa, där kundfokus, lönsamhet, tillväxt och långsiktighet går hand i hand.
Låter det som din nästa utmaning?
Välkommen med din ansökan redan idag!
Varmt välkommen med din ansökan
Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördelning och ser gärna en spridning i ålder och etnisk/kulturell bakgrund hos våra medarbetare.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö på Derome genomför vi alltid referenstagning, alkohol- och drogtest samt bakgrundskontroll vid nyanställning.
Vi rekryterar löpande, så om detta låter som rätt möjlighet för dig - vänta inte, skicka in din ansökan redan idag! Publiceringsdatum2025-10-27Om företaget
Derome är mer än bara virke och skruv. Vi förenklar vardagen för våra yrkeskunder och i våra bygg- och industrivaruanläggningar samt på våra maskinuthyrningsdepåer i västra och södra Sverige jobbar vi nära våra kunder. Hos oss ingår du i ett team som brinner för att utmana - tillsammans hittar vi de bästa lösningarna för yrkesproffs.
Läs mer på Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/156". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Derome AB
(org.nr 556120-4487) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bygg & Industri Kontakt
Johan Axelsson, VD 0300-568801 Jobbnummer
9575652