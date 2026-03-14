Ekonomibiträde, timvikariat
Statens institutionsstyrelse / Restaurangbiträdesjobb / Vindeln Visa alla restaurangbiträdesjobb i Vindeln
2026-03-14
, Vännäs
, Bjurholm
, Umeå
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse i Vindeln
, Sollefteå
, Boden
, Mark
, Kalix
eller i hela Sverige
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS LVM-hem Renforsen i Vindeln tar emot män med alkohol-, narkotika - eller blandmissbruk. Institutionen har i uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda resursbehov. Publiceringsdatum2026-03-14Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu timvikarier som ekonomibiträde i samband med ordinarie kökspersonals frånvaro och ledigheter. Det finns även möjlighet till sommarvikariat. Arbetet innebär att vara delaktig i planering, förberedelser och tillagning av måltider till institutionens klienter. Det är ca 25 portioner till lunch och middag. I stort sett huvuddelen av all mat lagas från grunden. Arbetet sker i samverkan med kock samt personal i andra funktioner på institutionen. I din roll som ekonomibiträde kan följande arbetsmoment ingå:
• Förbereda sallad och vid behov tillaga måltider
• Bakning
• Duka fram mat, sallad och bröd m.m. för självservering
• Diska, städa och utföra egenkontroller samt ha god livsmedelshantering enligt gällande rutiner
• Uppackning av varor m.m.Kvalifikationer
Följande krav gäller för tjänsten:
• Gymnasieubildning t.ex. hotell och restaurang, annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete inom kök, t.ex. skolkök eller restaurang
• Erfarenhet av att arbeta med egenkontroller
• Erfarenhet av arbete med specialkost
För att trivas i den här rollen ser vi att du har ett genuint intresse för mat och matlagning. Som person ska du vara självgående, flexibel och ha en god samarbetsförmåga. Det är även viktigt att du är tydlig, strukturerad och serviceinriktad. Då arbetet kommer utföras i nära anslutning till klienterna läggs stor vikt vid personlig lämplighet och att du förstår innebörden av sekretess och säkerhet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är timanställning vid behov och tillträde sker enligt överenskommelse. Arbetet sker under dagtid måndag-fredag. Det finns möjlighet att arbeta både längre perioder och enstaka arbetspass vid korttidsfrånvaro. Du kommer få genomgå en anpassad introduktion för ditt uppdrag. Med staten som arbetsgivare ingår en rad förmåner, läs mer om dessa här: Förmåner som statligt anställd - SiS - Statens institutionsstyrelse
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg. För den här tjänsten kommer vi att ha löpande intervjuer. Vi har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/
Statens institutionsstyrelse Kontakt
Administrativ chef
Erika Johansson Erika.Johansson2@stat-inst.se 010- 453 55 12
9797978