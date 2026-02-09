Ekonomibiträde
Högsby kommun, Måltidsverksamheten / Restaurangbiträdesjobb / Högsby Visa alla restaurangbiträdesjobb i Högsby
2026-02-09
, Oskarshamn
, Mönsterås
, Hultsfred
, Nybro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Högsby kommun, Måltidsverksamheten i Högsby
Högsby kommun
Vill du arbeta i en mindre kommun med korta beslutsvägar och god samverkan mellan verksamheterna? Då är du välkommen att söka jobb hos oss i Högsby kommun. Vi vill göra Högsby kommun ännu bättre. Det gör vi tillsammans med våra invånare, ett starkt förenings- och näringsliv, och såklart med dig som anställd. Vi hoppas att du delar samma inställning som oss, och att du blir vår nya medarbetare!Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Vi söker Ekonomibiträde till måltidsverksamheten i Högsby kommun. Du har ett stort intresse för matlagning, salladsberedning, egenkontroll, servering matsal, beställningar samt andra förekommande uppgifter i storkök. Arbetet är omväxlande.
Placering Fröviskolan, Högsby.Kvalifikationer
Utbildning inom storkök eller minst 3 års erfarenhet från arbete i storkök.
Du har ett stort intresse av - och kunskap kring att laga mat till många samt kunskap och erfarenhet av specialkost. Du kan aktivt efterfölja hygienkrav och krav på livsmedelshantering.
Du är driftig och tar egna initiativ. Du skapar, bevarar och utvecklar goda relationer på arbetsplatsen. Du har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad, lösningsbenägen och har god organisationsförmåga. Ett krav är att du kan behärska svenska i både tal och skrift.
God datakunskap behövs eftersom vi använder oss av bl a Visma, Mashie och Matilda.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Erfaraenhet och B-körkort är meriterande.
Slutkandidat för tjänsten ska uppvisa giltigtsvenskt medborgarskap/arbetstillstånd innan tillsättning av tjänsten.
ÖVRIGT
Högsby kommun samarbetar med rekryteringsverktyget OffentlígaJobb. Vi ber dig därför att söka tjänsten via "sök jobbet här"-funktionen på denna sida, då urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mail.
Vi undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305142". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Högsby kommun
(org.nr 212000-0688) Arbetsplats
Högsby kommun, Måltidsverksamheten Kontakt
Enhetschef/kost
Katarina Asp 010-3566010 Jobbnummer
9732213