Ekonomiassistent till Pro4u
serveOffice ab / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2026-02-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos serveOffice ab i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vi söker nu en noggrann och strukturerad ekonomiassistent till Pro4u, med start i april.
Det här är en roll för dig som trivs med att arbeta nära affären, gillar struktur och vill vara ett tryggt stöd till ett säljteam i högt tempo. Uppdraget omfattar cirka 40-50 %, med fysisk närvaro på kontoret tisdagar och torsdagar. Vi ser gärna att du är tillgänglig även övriga dagar för löpande frågor och uppföljning. Arbetsplatsen är centralt belägen vid Hötorget i Stockholm.
Om uppdraget
Ekonomiflödena hanteras i affärssystemet Kleer, vilket innebär att rollen inte omfattar traditionell löpande bokföring. Däremot behöver du förstå ekonomiska samband och känna dig trygg med att arbeta med uppföljning och kontroll. Rollen innebär mycket arbete med uppföljning och statistik, där Excel är ett viktigt arbetsverktyg. Du behöver därför vara bekväm med att sammanställa, strukturera och analysera data.
Du kommer bland annat att:
Göra enklare avstämningar, exempelvis mot huvudbok
Hantera tidrapportering, fakturering och krediteringar vid behov
Följa upp affärsdata kopplat till försäljning
Säkerställa att siffror och underlag är korrekta
Ge administrativt stöd till säljarna
Bidra till struktur i interna processer och system
Det handlar om att skapa kontroll och kvalitet i flödena - så att affären kan utvecklas utan friktion.
Vem vi söker
Vi tror att du:
Har utbildning eller erfarenhet inom ekonomi
Förstår hur en huvudbok fungerar och hur man gör enklare avstämningar
Är noggrann, strukturerad och självgående
Trivs i en roll där du är ett stöd till andra
Har god systemvana
Att vara konsult via Serveoffice
Hos oss är konsultrollen mer än ett uppdrag. Vi arbetar nära både kund och konsult, följer upp och finns som bollplank längs vägen. Vår ambition är att skapa trygga, professionella och långsiktiga samarbeten.
Start: April
Omfattning: 40-50 %
Placering: Hötorget, Stockholm
Låter det intressant? Hör av dig så berättar vi mer - eller tipsa gärna någon i ditt nätverk. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Serveoffice AB
(org.nr 556418-1492) Arbetsplats
Pro4u Kontakt
Mårten Forslund marten.forslund@serveoffice.se Jobbnummer
9743700