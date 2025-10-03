Ekonomiassistent till Peab Asfalt
2025-10-03
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
, Timrå
, Hudiksvall
, Söderhamn
, Bollnäs
Vår uppskattade kollega kommer att gå vidare till andra utmaningar och vi söker därför hens efterträdare. Hos oss arbetar du tillsammans med många kunniga och trevliga kollegor och du har goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Placeringsort är Sundsvall.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss? Publiceringsdatum2025-10-03Om företaget
Hos oss i Sundsvall är det lätt att trivas. Stämningen på kontoret är riktigt god - här hjälps vi åt, delar med oss av vår kunskap och fokuserar på att lösa uppgiften tillsammans. Vi tror på att det bästa resultatet kommer när alla får bidra och känna sig delaktiga. Rollen som Ekonomiassistent erbjuder många sociala kontaktytor, utmaningar och eget ansvar. Region nord blir ditt geografiska område med utgångspunkt från Södra Järnvägsgatan där resten av teamet sitter.Dina arbetsuppgifter
Som Ekonomiassistent är du spindeln i nätet för ekonomi- och administrativa arbetsuppgifter i två av Peabkoncernens bolag, Peab Asfalt AB och Swerock AB i region Nord. Arbetsuppgifterna är mångsidiga och väldigt varierande. Du kommer bland annat att arbeta med fakturering, kredithantering och bokföringsordrar. Du kommer även att hantera administrativa uppgifter som ekonomi- och produktionsuppföljning, supportera i sälj- och anbudsprocessen och tillsammans med chef och HR vara delaktig i att kartlägga utbildningsbehov. Dina personliga egenskaper
Vi efterfrågar dig som är positiv och bidrar till ett trevligt arbetsklimat. Du är noggrann, engagerad, ansvarsfull och motiveras av att stötta dina kollegor i administrativa arbetsuppgifter. Då jobbet är väldigt varierande, är det viktigt att du är flexibel och gillar att ta för dig av nya utmaningar. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Kvalifikationer
Vi söker dig med ekonomiutbildning från gymnasienivå, du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och trivs med att arbeta brett inom administration, ekonomi och system. Du har goda kunskaper i MS Office och har lätt för att sätta dig in i nya system då du kommer att arbeta med flera olika systemstöd inom verksamheterna. Du är kommunikativ och uttrycker dig lätt dig i både tal och skrift då du har en viktig roll i den ekonomiska administrationen.
Ansökan och övrig information
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-partner Anna Ottosson 076-136 72 47, vid frågor om tjänsten kontakta Avdelningschef Michael Enqvist, 070-203 55 91
Sista ansökningsdag är 2025-10-19. Välkommen med din ansökan!
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Peab Asfalt AB är ett dotterbolag inom Peabkoncernen och är ett av Sveriges största företag inom tillverkning och utläggning av varm, halvvarm och kall asfalt. Vi har starkt innovationsfokus för mer miljövänlig asfalt och tog täten i branschen för att minska koldioxidutsläppet vid lanseringen av ECO-Asfalt. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
