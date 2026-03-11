Ekonomiassistent till Hellström Advokatbyrå
2026-03-11
Vill du arbeta i en professionell och dynamisk miljö där struktur, noggrannhet och eget ansvar värdesätts? Hellström Advokatbyrå söker nu en ekonomiassistent på deltid som vill bidra till välfungerande processer inom kundreskontra och vara en viktig del av verksamheten. Tjänsten är ett 6 månaders konsultuppdrag på deltid (cirka 40%), motsvarande två dagar i veckan. Startdatum i maj och med chans till förlängning.
Om Hellström Advokatbyrå
Hellström Advokatbyrå grundades 1991 och är idag en av Sveriges mest respekterade affärsjuridiska fullservicebyråer. Byrån arbetar nära sina klienter och erbjuder juridisk rådgivning till företag inom flera olika branscher. Med en professionell och engagerad organisation präglas arbetet av hög kompetens, samarbete och ett starkt klientfokus.
Kontoret ligger centralt på Kungsgatan i Stockholm. Hellström erbjuder en modern arbetsmiljö där kvalitet, ansvar och professionalism står i centrum.
Om rollen
Som ekonomiassistent hos Hellström Advokatbyrå har du en viktig roll i byråns ekonomifunktion, med huvudsakligt fokus på kundreskontra och faktureringsrelaterade uppgifter. Tjänsten passar dig som trivs med ett självständigt arbete och som tycker om att arbeta strukturerat och noggrant.
I rollen kommer du bland annat att:
Hantera kundreskontra och bocka av inbetalningar
Arbeta i ärendesystemet Saturnus Cloud
Utföra rapportering och viss attestering i Visma
Bidra till att säkerställa effektiva och korrekta ekonomiprocesser
Om dig
Vi söker dig som har en ekonomisk utbildning och erfarenhet av arbete med kundreskontra eller liknande ekonomiadministration. Du är van att arbeta strukturerat och tar ansvar för dina arbetsuppgifter.
Vi ser gärna att du har:
Relevant utbildning inom ekonomi
Erfarenhet av kundreskontra och ekonomiarbete
Goda kunskaper i Excel
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Ekonomiarbete inom juridisk verksamhet
System som Saturnus Cloud, Rexor eller Visma Business
Som person är du:
Ordningsam och ansvarsfull
Analytisk och bra på logiskt tänkande
Stresstålig och strukturerad
Självständig och trygg i att ta egna beslut
Intresserad?
Låter detta som en roll för dig? Skicka in din ansökan redan idag, urval och intervjuer sker löpande.
