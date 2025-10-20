Ekonomiassistent till Ale kommun!
2025-10-20
Just nu söker vi en engagerad ekonomiassistent med erfarenhet utav redovisning till ett uppdrag hos ett tillverkande företag i Ale kommun.
Är du en erfaren ekonom med koll på redovisning, kund- och leverantörsreskontra? Trivs du i en social och familjär miljö där tempot är högt och arbetsglädjen stor? Då kan detta vara uppdraget för dig!
Om uppdraget:
Vi söker nu en ekonomiassistent med erfarenhet utav redovisning till ett engagerat team i Ale kommun. Uppdraget sträcker sig till November 2026, med start omgående. Publiceringsdatum2025-10-20Dina arbetsuppgifter
* Kontering och rättning av leverantörsfakturor
* Löpande redovisning och månadsbokslut
* Moms, punktskatt och myndighetsrapportering
* Stöttning till både ekonomi- och lönefunktion
Vi ser gärna att du som söker har:
* Erfarenhet av löpande redovisning, kund- och leverantörsreskontra
* Goda kunskaper inom Excel
* Relevant utbildning inom ekonomi
* Förmåga att ta initiativ och se vad som behöver göras
* En prestigelös och social inställning - här hjälps man åt!
Vad erbjuder vi dig?
Som konsult hos Jurek får du möjlighet att utvecklas i din roll som ekonomiassistent, samtidigt som vi erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö. Du får en fast marknadsmässig månadslön, kompetensutveckling och möjlighet att skapa värdefulla kontakter inom både företag och branscher. Vi har kollektivavtal och välkomnar även dig som vill arbeta som underkonsult.
Låter detta som ditt nästa steg?
Vi ser fram emot att höra från dig! Registrera ditt CV via annonsen så återkommer vi.
Vi ser fram emot din ansökan och att tillsammans bygga din framtid! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
