Ekonomiassistent med IT-intresse till kund i Linköping
2025-09-03
"När siffror möter system.
"
Att förstå helheten och samtidigt kunna dyka ner i detaljerna - det är precis det här uppdraget handlar om. Här får du kombinera din känsla för ekonomi med ett intresse för IT och systemförvaltning. Som ekonomiassistent blir du en del av ett team som ser till att interna IT-tjänster prissätts och debiteras korrekt - och att allt fungerar smidigt i bakgrunden för att verksamheten ska kunna fokusera framåt.
Din roll i uppdraget
Som ekonomiassistent får du en varierad vardag där du rör dig mellan siffror, system och människor. Du kommer att:
- Genomföra månatliga debiteringar och faktureringar
- Ansvara för användaradministration
- Vara med och specificera ny funktionalitet i systemet
- Delta i test av ny funktionalitet
- Utbilda och stötta användare kring debitering i TTP
Detta är en möjlighet för dig som vill utveckla din kompetens i gränslandet mellan ekonomi och systemförvaltning. Här får du både vässa din analytiska förmåga och din tekniska förståelse - samtidigt som du blir en del en högteknologisk miljö.
Kanske är det just du som kan bidra med både struktur och nyfikenhet i detta arbete? Skicka in din ansökan redan idag!
Vem vi tror att du är
Vi söker dig som har jobbat några år men fortfarande är ganska ny på arbetsmarknaden - och som vill utvecklas vidare. Du har en utbildning inom ekonomi eller IT, alternativt motsvarande erfarenhet från arbetslivet.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
- Erfarenhet av debitering och/eller fakturering.
- God vana av Excel.
- En generell IT-kunskap och intresse för system.
- Förmåga att kommunicera tydligt i både tal och skrift, på svenska och engelska.
Meriterande är om du har kunskaper inom ITIL, agilt arbetssätt eller erfarenhet av Mercur.
Som person är du kommunikativ, driven, noggrann och analytisk. Du trivs i en roll där du både får arbeta självständigt och samarbeta nära med andra.
Om konsultuppdraget
Som konsult är du anställd av AxÖ Consulting men arbetar på uppdrag ute hos våra kunder. Vi har lång erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen, vi vet därför hur viktigt det är att ge dig rätt grund att stå på för att vi tillsammans ska kunna bedriva en professionell konsultverksamhet. Hos oss får du chansen att utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du stärker ditt CV på några av regionens, och till och med Sveriges, mest ansedda och attraktiva bolag. Att arbeta som konsult via AxÖ Consulting är tryggt, roligt och utvecklande. För att du ska trivas erbjuder vi dig kollektivavtalade anställningsvillkor och vi arrangerar regelbundet sociala aktiviteter så att vi kan lära känna varandra lite bättre.
Information och ansökan
Detta är en annons för konsultuppdrag via AxÖ Consulting. Uppdraget startar enligt överenskommelse.
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. För frågor om uppdraget, vänligen kontakta konsultansvarig:
- Angelica Mäenpää: Angelica.maenpaa@axoconsulting.se
Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Välkommen med din ansökan!
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Ersättning
