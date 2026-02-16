Ekonomiassistent med erfarenhet av Business Central

SJR in Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm
2026-02-16


Är du en erfaren ekonomiassistent som har arbetat i Business central tidigare? Vill du komma in på ett trivsamt bolag och arbeta brett i hela reskontraflödet? Då ska du fortsätta att läsa nedan.

Publiceringsdatum
2026-02-16

Om tjänsten
Nu söker vi på SJR dig som är en erfaren ekonomiassistent och som tidigare har arbetat i systemet Busniess Central. Uppdraget är start omgående och 6 månader framåt. Där efter finns stora chanser till anställning hos kunden.

Ansvarsområden
• Kundreskontra
• Leverantörsreskontra
• Utläggshantering
• Inbetalningar och utbetalningar
• Bank och balanskontoavstämningar
• Periodiseringar

Lämplig bakgrund
Du är en erfaren och trygg ekonomiassistent som har arbetat i hela reskontraflödet. Du ska ha arbetat i Business Central tidigare och har du varit med i en implementering av BC är det en merit. I denna roll behöver du ha en bred kunskap i Excel. Du är flytande i tal och skrift i svenska och engelska.

Dina personliga egenskaper
Hos kunden ställer det krav på att du är noggrann och har ett öga för detaljer. Vidare är du en pålitlig och anpassningsbar person som har lätt för att driva ditt eget arbete framåt. Hos kunden arbetar man prestigelöst och flexibelt med en härlig energi. Du är serviceinriktad och kommunikativ och har lätt för att ta egna initiativ.

Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Anette Skantz. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-02-28.

Varmt välkommen med din ansökan!

Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.

Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.

Ersättning
Fast l?n

Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1865".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
SJR in Sweden AB (org.nr 556652-3980), http://www.sjr.se/

Jobbnummer
9744967

